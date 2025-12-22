Hoteles de la CDMX incorporarán cámaras de videovigilancia al C5

Combate a la trata de personas

Convenio con la Unicef para la prevención de delitos asociados con los grandes eventos, como el próximo Mundial

Dentro de un acuerdo con la Unicef México, los integrantes de asociaciones de hoteles de la Ciudad de México conectarán progresivamente sus sistemas de videovigilancia con el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir delitos como la trata de personas.

Esta alianza estratégica se enmarca en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México y busca aprovechar este evento de alcance global como una oportunidad para promover los derechos de la infancia y el turismo responsable en una de las ciudades anfitrionas.

El convenio establece la capacitación del personal hotelero, promoción de entornos seguros, desarrollo de materiales informativos y la participación en campañas de comunicación, siendo una de las primeras la ‘Cero tolerancia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes’, dirigida a sensibilizar y fortalecer los canales de denuncia en espacios turísticos.

“Estamos en el proceso con Guadalajara, Monterrey, Cancún también y eventualmente con Tijuana”, declaró, Fernando Carrera, representante de Unicef México, al ser cuestionado sobre la aplicación del modelo en otras ciudades del país que albergarán una alta afluencia de visitantes por el evento futbolístico.

A su vez, Javier Puente García, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y Alberto Albarrán Leyva, director de la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, A.C., informaron que las mil cámaras con que cuentan los 710 hoteles capitalinos se enlazarán, paulatinamente con las cámaras del C5, a fin de que queden interconectadas totalmente antes del Mundial 2026.

“Este acuerdo demuestra que el sector hotelero puede y debe ser un aliado clave para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, especialmente en un contexto donde los riesgos de violencia, abuso y explotación sexual se incrementan.

La implementación seguirá un modelo similar al ya utilizado en comercios como las tiendas Oxxo, “si llegara a haber un suceso, se activa y en ese momento el C5 empieza a dar seguimiento a cualquier caso”, explicó, esta medida se suma a otros protocolos como los “botones de pánico” instalados en las recepciones de los hoteles, que permiten activar una respuesta policial en menos de cinco minutos.

La evidencia histórica en otros países que han albergado mega eventos como el Mundial de Futbol demuestra un patrón de incremento de la violencia, particularmente la intrafamiliar, la cual puede llegar a duplicarse durante estos periodos, esto se detectó en Sudáfrica, Brasil, Alemania, Inglaterra y Francia”, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Además, eventos con alta concentración de turistas suelen ser aprovechados para cometer delitos relacionados con la trata de personas y el abuso sexual infantil. “Ninguno de los hoteles de la Ciudad de México va a ser partícipe” de esos ilícitos, añadió Puente.

Actualmente la capital cuenta con 83 mil 414 cámaras, pero para mayo del próximo año se espera que se instalen 40 mil cámaras más, incluidas las del sector hotelero.

Alcances del acuerdo

El convenio establece una agenda de trabajo conjunta orientada a prevenir riesgos que afectan a la niñez y adolescencia:

La violencia.

El abuso.

La explotación sexual.

La trata.

El trabajo infantil.

Así como a promover buenas prácticas de protección en los establecimientos turísticos.

Vacío en las plataformas de alojamiento

La estrategia de seguridad de la hotelería formal “es muy disuasiva, entonces alguien que quiera irse a meter a un hotel a cometer un delito sabe que no va a poder”, dijo en referencia a delitos como la explotación y la trata de personas.

Sin embargo, esta red de protección presenta una brecha con las plataformas de alojamiento, a raíz de los 36,000 departamentos turísticos que han aparecido en la última década en la ciudad, “ha bajado drásticamente la incidencia de violencia en los hoteles por registro, desgraciadamente nosotros tenemos cada vez menos asistencia a declarar”, lo que sugiere una migración de ilícitos hacia espacios menos controlados.

La asociación de hoteles sigue en espera de que se ejecute reforma a la Ley de Turismo, aprobada en 2024 que prometía un padrón para este tipo de alojamientos por aplicación, sin embargo, “seguimos esperando” señaló Puente García.

Al mes, se registran 51 delitos por trata de personas

Al mes, en México se tiene un promedio de 51 delitos por trata de personas, al sumar 406 casos del 1 de enero al 31 de agosto del año 2025.

Siendo Quintana Roo el líder nacional, y único por arriba de los cien delitos, al acumular 114 de las 406 carpetas de investigación en el país, es decir, el 28.07 por ciento.

El Estado de México registró 70 delitos de este tipo y la Ciudad de México 45, los cuales sumados a los 114 en Quintana Roo dan un total de 229.

Lo que equivale a que entre estas tres entidades federativas, de 32 a nivel nacional, reportaron el 56.4 por ciento de las averiguaciones previas por trata de personas en México.

En el año en curso, según muestran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Nuevo León se tuvieron 7 delitos por trata de personas en los primeros ocho meses, cantidad que lo ubicó en el puesto once en el país, junto con Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.