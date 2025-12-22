Facilitan en Edomex trámites para regularizar vivienda sin cita

Durante periodo vacacional

San Antonio la Isla, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México informa que durante el periodo vacacional de fin de año se mantiene la atención al público en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), con el objetivo de que las familias aprovechen estos días para avanzar en la regularización de su vivienda y obtener certeza jurídica sobre su patrimonio.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez dispuso que las 12 delegaciones regionales del Instituto ofrezcan orientación y trámites de manera presencial, sin necesidad de cita.

Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Imevis, señaló que esta atención permite a quienes no pueden acudir en días laborales ordinarios iniciar o dar seguimiento a su trámite de regularización, ya sea para la obtención de título de propiedad o constancia de posesión.

Para iniciar el proceso, se recomienda acudir con identificación oficial, contrato de compraventa del predio, comprobante de pago de predial y un croquis de ubicación, documentos que facilitan la asesoría personalizada.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, con excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero, en las delegaciones regionales distribuidas en el territorio mexiquense.

La ubicación de cada oficina se encuentra en el sitio oficial del Instituto https://imevis.edomex.gob.mx/.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México acerca servicios de regularización patrimonial a la ciudadanía y contribuye a que más familias cuenten con seguridad jurídica sobre su vivienda.