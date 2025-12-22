Cine Linterna Mágica del IMSS realiza proyección de la película “Tormento”

El Cine Linterna Mágica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se vistió de gala para llevar a cabo una proyección especial de la película Tormento, del director Olallo Rubio, que tuvo como una de sus locaciones el Hospital de Convalecientes del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

En su mensaje de bienvenida, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que el Seguro Social, fundado hace 83 años, nació con una visión amplia de la seguridad social. Desde su origen, el bienestar fue concebido no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un equilibrio físico, emocional y social, donde el acceso a la cultura y al deporte ocupa un lugar fundamental.

Explicó que desde el inicio de su gestión al frente del Instituto se ha impulsado la recuperación de espacios culturales, el IMSS asumió el compromiso de no demoler, vender ni concesionar sus recintos, sino operarlos directamente en beneficio de la comunidad.

En este sentido, subrayó que gracias a esta visión, desde el 19 de enero de 2023 el Cine Linterna Mágica reabrió sus puertas y se ha consolidado como un punto de encuentro cultural para habitantes del sur de la Ciudad de México y para nuevos públicos que encuentran en el Seguro Social una oferta cultural diversa e inesperada.

Zoé Robledo indicó que películas como Quinceañera, Días de otoño, El Señor Doctor y Roma, además del documental Cartas a la Distancia representan distintos lugares y épocas, pero coinciden en que tienen escenario cinematográficos y motivos que involucran al Seguro Social.

Dijo que en el caso de Roma y Tormento se grabaron en el Hospital de Convalecientes del IMSS, además de compartir espacio para ambas locaciones “vemos en el cine la oportunidad para hablar de otras cosas que no se ven mucho en el cine: de derechos, de justicia, de la historia de instituciones con todo y sus retos y momentos gloriosos, por eso es que este momento lo une todo”.

Por su parte, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, doctor Mauricio Hernández Ávila, señaló que fue una noche especial para la vida cultural que impulsa el Seguro Social por la proyección de una obra de gran fuerza cinematográfica y la posibilidad de compartir como comunidad una experiencia que invita a la reflexión, al diálogo y al encuentro a través de del cine.

Afirmó que el rescate de Cine Linterna Mágica permite contar con un inmueble único dentro del cine, “es un recinto vivo, diverso y constante transformación que ofrece experiencias culturales pensadas para públicos distintos y con necesidades específicas. A través de su cartelera social, este cine brinda funciones gratuitas dirigidas a fundaciones, a colectivos, escuelas, reafirmando este compromiso institucional de entender la cultura como un derecho y no como un privilegio”.

Resaltó que la vinculación estratégica con la Secretaría de Cultura, particularmente con IMCINE, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica ha permitido posicionar al Cine Linterna Mágica como un espacio multifacético dentro del circuito cinematográfico en el que convergen estrenos, festivales, muestras, conservatorios y proyectos que impulsan el cine mexicano y películas de gran trascendencia como Tormento.

En su mensaje, el director de la película Tormento, Olallo Rubio, destacó que esta película se trata de una producción independiente, realizada con capital privado y bajo un alto nivel de riesgo, lo que imposibilitó la construcción de sets en estudios tradicionales como los Estudios Churubusco. Por ello, el acceso al Hospital de Convalecientes del IMSS fue determinante para materializar una obra con un lenguaje y una estética de gran ambición.

Señaló que el Cine Linterna Mágica es un espacio que no solo representa un lugar de exhibición, sino también es un referente personal y formativo para el director, quien en este mismo cine descubrió su vocación por el séptimo arte al asistir a una proyección en su infancia.

Al término de la función se llevó a cabo un conversatorio con la participación de la actriz Natalia Solían y el director Olallo Rubio, así como una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.