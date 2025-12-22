Angel Bleu cierra el ciclo con Eclipse

Reivindica el poder de sanar a través del pop

Disponible en todas las plataformas digitales

La cantautora colomboamericana Angel Bleu presenta Eclipse Deluxe, la versión extendida de su álbum conceptual Eclipse, disponible en todas las plataformas. Lejos de ser una reedición cualquiera, esta entrega marca “la segunda vida” de una historia emocionalmente transformadora que, según sus propias palabras, todavía guardaba verdades que necesitaban salir a la luz: “Después de Eclipse, pensé que ya había dicho todo lo que tenía dentro… hasta que me di cuenta de que aún me faltaba decirme cosas a mí”, confiesa la artista.El renacimiento después del eclipseEclipse Deluxe nace de una necesidad artística y personal: cerrar un ciclo con claridad, con libertad y con estilo. Con cuatro canciones inéditas, Angel Bleu da un giro emocional y sonoro que representa una nueva etapa de su vida. “Duelo” se presenta como una reflexión cruda sobre el tiempo perdido; inspirada en una conversación con su psicóloga, expone una herida que no tiene que ver con perder al otro, sino con haberse olvidado de sí misma. “¿Será que aún quedan rastros de ti en lo profundo de mí?”, se pregunta la voz de la canción, convirtiendo la vulnerabilidad en un acto de honestidad radical.En “Tóxico”, la artista traza el punto de quiebre y declara límites firmes. Es una canción que insiste en no ignorar las señales y que asume, con decisión, el final de una relación dañina: “Jaque mate, nene. Tú al final no me tienes”, sentencia. Por su parte, “No Te Lo Niego” representa la superación: una invitación a bailar, a disfrutar sin culpa y a reconocerse desde la sensualidad y la confianza. “Hoy quiero salir. Tengo mil ganas de ti. Bésame despacio”, canta Angel, abrazando el deseo sin vergüenza. El cierre llega con “Dulce”, el riesgo de volver a sentir. Es una entrega emocional con los ojos abiertos, que reconoce que el amor puede doler otra vez: “Si es un castigo estar presa de tu amor, ese es un castigo bien dulce”.Una nueva estética popEl giro emocional de Eclipse Deluxe viene acompañado de un universo visual renovado, inspirado en el imaginario Y2K. La propuesta estética dialoga con revistas de principios de los 2000, tecnología retro, brillos metálicos, tipografías cromadas y una actitud glam pop que mezcla sensualidad y nostalgia. Las dos últimas canciones del proyecto, “No Te Lo Niego” y “Dulce”, profundizan en este estilo con un claro guiño a la figura icónica de Britney Spears, tanto en la puesta en escena como en la celebración del empoderamiento femenino sin culpa.Un manifiesto de verdades y decisionesMás que un apéndice del álbum original, Eclipse Deluxe funciona como un manifiesto personal. “Esta versión Deluxe no es para volver al pasado, es para dejarlo atrás con fuerza”, afirma Angel Bleu al presentar el proyecto. Cada canción sostiene una verdad: que el duelo más silencioso es el de una mujer que se olvida de sí misma por amor; que hay que reaccionar cuando las señales se vuelven imposibles de ignorar; y que siempre es posible volver a bailar después de llorar.En ese sentido, Eclipse Deluxe no solo cierra un ciclo, sino que lo confronta con claridad y lo trasciende con poder. La artista resume el espíritu del proyecto en una frase contundente que atraviesa todo el disco: sanar no es cerrarle la puerta al amor, es volver a darse el lugar que se merece.