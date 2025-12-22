Aprueba Cabildo de Naucalpan otorgar descuentos en pagos de predial y agua

De enero a marzo

Naucalpan, Méx.- Durante sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó la propuesta del Gobierno de Naucalpan al autorizar a la Tesorería Municipal la aplicación del descuento por pago anual anticipado en una sola exhibición del impuesto predial y al Organismo Municipal del Agua OAPAS por el pago del agua, que consiste en una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.

Del mismo modo, en sesión de Cabildo anterior, por mayoría fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de 6 mil 407 millones 72 mil 549 pesos.

Asimismo, se aprobó a la Tesorería Municipal otorgar a los contribuyentes del Impuesto Predial 2026, un estímulo fiscal por cumplimiento, consistente en una bonificación adicional del 8% en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo; con base en los registros del histórico de pagos electrónicos de la Tesorería Municipal, hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto de los últimos dos Ejercicios Fiscales.

Además, se autorizó otorgar una bonificación de hasta 34% en el pago del impuesto predial a personas pensionadas, o jubiladas, personas en situación de orfandad menores de 18 años, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, personas viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas con motivo de amnistía estatal.

También se autorizó al Organismo Municipal del Agua la aplicación de un estímulo fiscal para el pago anual anticipado del agua, una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2026 respectivamente.

Y por el pago anual anticipado, a quienes en los últimos dos años hayan cumplido en los plazos establecidos, se aplicará un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de febrero, respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2026.