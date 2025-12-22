Fueron certificados este año más de 2 mil elementos de los Cusaem

Profesionalización a la corporación

Tlalnepantla, Méx.- La profesionalización llegó a los elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), pues este año que termina fueron certificados y acreditados 2,887 vigilantes y custodios de la corporación que por primera vez se obtiene en los casi 80 años que están por cumplir los CUSAEM.

Así lo expresó el titular de la policía auxiliar mexiquense, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, en la ceremonia de graduación y clausura de los cursos de supervisores, intramuros, escoltas, custodia y tiro.

El jefe de los CUSAEM ponderó la capacitación que se hizo sobre Derechos Humanos, Protección Civil, ética, primeros auxilios, gestión documental, Inteligencia emocional, además, en el área hospitalaria, el 80 por ciento de su personal, en la atención de calidad en el servicio hospitalario.

Pero más aún, de quienes obtuvieron certificados de secundaria y bachillerato, así como graduados que acreditaron el nivel y consiguieron el título de profesionales en derecho.

Cabe hacer mención la participación del organismo Conocer (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales), dependiente de la SEP, el cual certificó el reconocimiento en materia de las especialidades de vigilancia en la capacitación de los participantes.