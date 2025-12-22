Rescatan la “Oda de Hierro” en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- La “Oda de Hierro” (“Mono de Fierro”), considerada un símbolo del legado obrero e industrial de este municipio, será objeto de un proyecto de rescate y revalorización urbana, luego de permanecer durante décadas parcialmente oculta por la infraestructura vial de la zona. La escultura, ubicada en la intersección de las avenidas Gustavo Baz y Primero de Mayo, se encuentra actualmente obstruida por un puente vehicular que conecta con Luis Donaldo Colosio, lo que ha limitado su visibilidad y reconocimiento público. La obra, creada en 1967 por el artista Eduardo Xochitiotzin, representa la fuerza del trabajo y la memoria histórica de la industria en el municipio. El proyecto contempla la restauración y elevación de la escultura para devolverle presencia en el espacio urbano.

Además del rescate físico de la pieza, el plan incluye la creación de un centro cultural y comunitario bajo la estructura, destinado a talleres de formación y espacios de encuentro para las y los trabajadores.