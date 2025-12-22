LA JEFA DE GOBIERNO INAUGURA EL FESTIVAL LUCES DE INVIERNO EN EL ZÓCALO CAPITALINO

Del 20 de diciembre 2025 al 04 de enero de 2026 estará el encendido del alumbrado decorativo y la segunda edición de «Artesanas y Artesanos en el Corazón” con más de 250 artesanas y artesanos de 18 estados de la República Mexicana.

El Zócalo capitalino contará con un nacimiento monumental, el túnel de luz más grande del país y una cartelera de 76 conciertos.

Las festividades se descentralizan a 15 puntos de la Ciudad de México para acercar la cultura a todas las familias.

Ciudad de México a 20 de diciembre de 2025.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el “Festival Luces de Invierno” y la apertura de la segunda edición de «Artesanas y Artesanos en el Corazón” en el Zócalo capitalino, donde destacó la importancia del espacio público como el epicentro de la vida cultural y el bienestar de las y los habitantes de la ciudad.

En su intervención, la Jefa de Gobierno resaltó al Zócalo como un espacio de encuentro democrático y familiar, haciendo un recuento de los grandes eventos que se han realizado y han marcado el año 2025

”Casi no había días en que estuviera libre el Zócalo, y el Zócalo se llenó desde hace un año, con la Rosca Monumental; se llenó también con el Zocalito de las Infancias, el Día del Niño; o también hubo el Lectódromo aquí, el Zócalo se convirtió en el lugar más grande para leer; o tuvimos una exposición, Memoria Luminosa, el videomapping maravilloso, que en plena lluvia y ahí estaba. También hubo el Gran Encuentro de Ajedrez, la Bandera de la Diversidad, la Feria de las Culturas Indígenas y también la Ofrenda de Día de Muertos, maravillosa. Y miles de jóvenes, hace unos días, se juntaron para la entrega de “25 para el 25”, entrega de libros. Hoy cerramos con Luces de Invierno”, recordó.

Agregó que “recordemos que aquí en este Zócalo recibimos a Bomba Estéreo, a Fito Páez, a Residente, a Lupita D’Alessio, estuvieron también en la noche de primavera los sonideros, se organizó el Día de la Danza o el Danzón, la Clase Masiva Me Muero por Bailar, estuvo la Ópera Cuauhtemotzin, estuvo la obra Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Y también, encuentros deportivos como la Clase Masiva de Box, con 40 mil personas y más y más eventos maravillosos. Y ya no digo cuántas veces, en 18 ocasiones se llenó el Zócalo para la entrega del gran Plan de Bienestar para la Ciudad de México, programas sociales”.

Enfatizó que estas festividades buscan abrazar a la ciudadanía a través de instalaciones monumentales y una oferta artística sin precedentes, que incluye el túnel con luz más grande de México y árboles de nochebuena producidos localmente en las zonas de conservación de la ciudad.

“Queremos que en esta gran ciudad estemos cerrando el año con esta gran fiesta… pero además queremos descentralizar la cultura y que no todo suceda en el Zócalo, así que en 15 puntos de la ciudad tendremos eventos como este, con muchos grupos culturales, musicales, de teatro, pastorelas, de danza. Tenemos también espectáculos de luz, tenemos también artesanía monumental”, afirmó, invitando a la población a consultar las redes oficiales para ubicar las verbenas locales y espectáculos de luz.

Como parte de las actividades, se dio apertura a la segunda edición de ”Artesanas y Artesanos en el Corazón”, un pabellón que reúne a más de 250 artesanas y artesanos de 18 estados de la República Mexicana frente al Palacio Nacional.

Agradeció la presencia de las comunidades indígenas y sus creaciones. “Agradezco a todos los artesanos y artesanas que ya están aquí presentes, que han instalado sus piezas maravillosas para que podamos admirarnos de nuestras raíces”, acotó.

Para finalizar, la Jefa de Gobierno lanzó una invitación especial para la despedida del año en la avenida Paseo de la Reforma: “Tenemos también en Paseo de la Reforma la gran fiesta electrónica, la más grande del mundo, el 31 de diciembre a las seis de la tarde… ¡Que arranque la gran verbena, que arranque la gran fiesta!”, concluyó.

En uso de la voz, la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que la Ciudad de México es una potencia cultural mundial gracias a su diversidad, describiendo la inauguración de la segunda edición de «Artesanas y Artesanos en el Corazón», ubicado frente a Palacio Nacional, con 150 espacios y la participación de 250 artesanos provenientes de 18 estados de la República Mexicana, como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Michoacán, y de la propia capital. Hizo un llamado enfático a las y los visitantes para evitar el regateo, valorando el trabajo que representa una transmisión cultural de generación en generación. Puntualizó que el pabellón estará disponible hasta el 4 de enero, cerrando solo el 25 de diciembre y 1 de enero.

La Secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, explicó que la instrucción de la Jefa de Gobierno es que cada adorno, luz y actividad sea un «abrazo» para el pueblo de la ciudad e informó que se llevarán a cabo 76 conciertos en el escenario principal del Zócalo, con géneros que van desde el sonidero hasta la ópera y el rock, además de pastorelas. Mencionó que habrá verbenas y posadas en 15 puntos distintos de la ciudad, adelantando que la fiesta de Año Nuevo se llevará a cabo en la avenida Paseo de la Reforma con un gran evento bailable.

El Subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, especificó que el túnel de luz, frente a la Catedral, cuenta con más de 625 mil luces LED y una longitud de 60 metros. Invitó a las familias a visitar el pasaje de nieve ubicado a un costado de la Catedral, una de las atracciones principales para los niños.

El Festival Luces de Invierno permanecerá abierto hasta el 4 de enero, con actividades que incluyen pasajes de nieve, pastorelas y exposiciones monumentales, consolidando a la Ciudad de México como la capital cultural de América Latina.