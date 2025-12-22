Esri establece Esri MX como Centro de Innovación Geoespacial para México con liderazgo local

Esri, el líder global en inteligencia geoespacial anunció la creación de Esri México (Esri MX), que asumirá la distribución de todos los productos y servicios de Esri, anteriormente gestionados por su distribuidor de larga trayectoria, Sistemas de Información Geográfica Sociedad Anónima (SIGSA).

Fundada en 1980, SIGSA ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del panorama geoespacial de México, desde los primeros trabajos de fotogrametría y catastro hasta la implementación de soluciones avanzadas de sistemas de información geográfica (GIS) en múltiples sectores.

Esri MX continuará operando bajo liderazgo local, lo que permitirá ofrecer soluciones más ágiles, personalizadas y con mayor autonomía para responder a los desafíos únicos del país.

“SIGSA ha sido uno de los colaboradores más confiables y comprometidos con nuestra misión”, declaró Jack Dangermond, presidente de Esri. “Con el lanzamiento de Esri MX, consolidamos una base de excelencia y reafirmamos nuestro compromiso de empoderar a comunidades, gobiernos y organizaciones en todo México. Esri MX llevará adelante el legado de innovación y servicio con un enfoque renovado y propósito claro.”

Paola Salmán, quien lideró el negocio de Esri dentro de SIGSA durante varios años, asumirá ahora el cargo de propietaria mayoritaria y directora general de Esri MX. Bajo su liderazgo, la organización ampliará el acceso a la tecnología GIS, fomentará alianzas estratégicas y promoverá cambios significativos en diversos sectores. SIGSA permanecerá como un participante estratégico dentro del ecosistema de socios de Esri MX, continuando con la entrega de soluciones especializadas por sector y ampliando el alcance de la tecnología ArcGIS.

“Este es un nuevo capítulo—uno que honra el pasado mientras abraza el futuro”, expresó Salmán. “Esri MX está comprometido con soluciones geoespaciales adaptadas localmente que respondan a los desafíos más urgentes de México, desde la planificación urbana y la resiliencia ambiental hasta la seguridad pública y el desarrollo de infraestructura. En alineación con los valores de Esri—ciencia, servicio y sostenibilidad—estamos listos para seguir trazando el futuro, juntos.”

Como centro nacional de innovación geoespacial, Esri MX ofrecerá capacidades avanzadas de GIS para apoyar la toma de decisiones basada en datos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la resiliencia a largo plazo. La organización está comprometida con el servicio a industrias como gobierno, servicios públicos, transporte, recursos naturales, educación y más.

Para conocer más sobre Esri MX, visite esri.mx.

