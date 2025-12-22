Ajustan impuesto especial a gasolinas y diésel por inflación

Entrará 2026 con “gasolinazo” escondido

La dependencia actualizó las cuotas con base en la variación de precios registrada durante 2025

El costo del IEPS y la tasa de 16% de IVA, que se cobra después de aplicar el primer impuesto, duplican el costo final de las gasolinas, que México importa en 12 o 13 pesos en Estados Unidos.



A partir del 1 de enero de 2026 habrá un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a gasolinas y diésel, como parte del ajuste inflacionario anual previsto en la ley, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de que actualizara las cuotas con base en la variación de precios registrada durante 2025.

Con la modificación, el impuesto para la gasolina Magna, de menos de 91 octanos, se ubicará en 6.70 pesos por litro, mientras que para la Premium será de 5.66 pesos. En el caso del diésel, el IEPS ascenderá a 7.36 pesos por litro, según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Así, de forma conjunta, el costo del IEPS y la tasa de 16% de IVA, que se cobra después de aplicar el primer impuesto, duplican el costo final del combustible, que México importa en 12 o 13 pesos en Estados Unidos.

Hacienda informó que también se actualizaron las cuotas aplicables a otros combustibles como gas, turbosina y combustóleo, así como el componente del impuesto que se destina a las entidades federativas. Para los estados, el gravamen será de 59 centavos por litro en la gasolina Magna, de 72 centavos en la Premium y de 49 centavos en el diésel.

La dependencia precisó que el ajuste no obedece a una decisión discrecional, sino al mecanismo automático de actualización anual del IEPS conforme a la inflación.

Carga adicional en su economía diaria

La actualización del IEPS, que está vinculada a la inflación, hará que el impuesto por litro aumente de forma significativa en el próximo año, elevando los gastos en gasolina regular y Premium.

Este incremento en el impuesto afectará especialmente a quienes cargan combustible en las estaciones de servicio, ya que el aumento en el monto del IEPS se reflejará en precios finales más altos.

Por ejemplo, quienes llenen 20 litros de gasolina Magna, actualmente pagarían aproximadamente 130 pesos en impuestos, pero con los ajustes programados para 2026, ese monto subiría hasta cerca de 135 pesos, añadiendo una carga adicional en su economía diaria.

Además, este aumento se suma a otros factores económicos, como el tipo de cambio y el contexto global del mercado petrolero.

Desde una perspectiva económica, esta medida responde a la necesidad del gobierno de ajustar los ingresos tributarios en medio de la inflación, pero también genera preocupación por su impacto en el costo de vida y en el bolsillo de los mexicanos que dependen del vehículo para sus actividades diarias.

Expertos advierten que el incremento del IEPS y la eliminación del estímulo fiscal refuerzan los mecanismos que llevan a un nuevo gasolinazo, que puede traducirse en mayores precios en los próximos meses.

Precio de combustibles en cierre de año

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de las gasolinas en Ciudad De México, dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Cabe mencionar que el valor de los carburantes se definen por una serie de variables, tales como la cotización internacional del petróleo, de productos y del dólar, así como por impuestos, más gastos de distribución y comercialización.

Las tres primeras variantes las define el mercado, los impuestos los fijan las autoridades gubernamentales y el margen de distribución y comercialización dependen de la localización geográfica, las relaciones entre petroleras y distribuidores, entre otros.

¿Cuándo cuesta la gasolina por litro?

Gasolina Magna: 23.485 pesos el litro.

Gasolina Premium: 26.143 pesos el litro.

Diésel: 26.220 pesos el litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener).