Avanzan pruebas operativas del tren “El Insurgente” en el tramo Santa Fe-Observatorio

Garantizan que cumpla con estándares de calidad y seguridad

Ruta completa, desde Zinacantepex, beneficiará a más de 100 mil personas con un recorrido de 57.7 kms en menos de 60 minutos

El Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), “El Insurgente”, está en fase de pruebas dinámicas y estáticas en el tramo Santa Fe-Observatorio, para garantizar que se cumpla con los estándares de calidad y seguridad, informó el gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Una vez concluido este proceso, el tren estará listo para operar en su totalidad a principios de 2026 en sus 57.7 kilómetros, entre Zinacantepec, en el Estado de México, y el Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

La SICT dio a conocer en qué consisten las pruebas que se llevan a cabo, las cuales permiten analizar el comportamiento del tren con la infraestructura ferroviaria:

Pruebas dinámicas: el tren se mueve a velocidad con carga.

Pruebas estáticas: requieren de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.

Las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas mientras que las dinámicas en ocho horas; en ambas, se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Estos ejercicios se realizan sobre el viaducto elevado y pasan por el Puente Atirantado, ubicado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Cabe mencionar que la obra civil ya concluyó y las únicas estaciones en proceso de acabado son Vasco de Quiroga, en donde se realiza la instalación de señalética y Observatorio, en su tramo correspondiente a la Ciudad de México.

Actualmente, las estaciones operativas del Tren “El Insurgente” transportan en promedio 22 mil personas al día, y una vez concluido se beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.

El Insurgente, en su totalidad, pasará por siete estaciones; dos terminales y cinco intermedias:

En la Ciudad de México:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

En el Estado de México:

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

Bajo la perspectiva de una Movilidad Integrada, “El Insurgente” conectará, en la estación Vasco de Quiroga, con el Cablebús Línea 3 (Vasco de Quiroga-Los Pinos/Constituyentes).

En la estación Observatorio se integrará con:

Nueva Línea 1 del Metro (Observatorio-Pantitlán).

La Línea 12 del Metro (Observatorio-Tláhuac) que continúa en proceso de construcción

Un nuevo Centro de Transferencia Modal (CETRAM) a donde arribarán unidades del transporte público concesionado.

La Terminal de Autobuses foráneos.

Este proyecto estratégico del Gobierno de México, que será inaugurado en su obra total el próximo mes, destaca por su visión urbana y por su objetivo de mejorar la vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y del poniente de la Ciudad de México, lo que marcará un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos.