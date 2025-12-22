Avanzan pruebas operativas del tren “El Insurgente” en el tramo Santa Fe-ObservatorioCd. de México lunes 22, Dic 2025
- Garantizan que cumpla con estándares de calidad y seguridad
- Ruta completa, desde Zinacantepex, beneficiará a más de 100 mil personas con un recorrido de 57.7 kms en menos de 60 minutos
El Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), “El Insurgente”, está en fase de pruebas dinámicas y estáticas en el tramo Santa Fe-Observatorio, para garantizar que se cumpla con los estándares de calidad y seguridad, informó el gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Una vez concluido este proceso, el tren estará listo para operar en su totalidad a principios de 2026 en sus 57.7 kilómetros, entre Zinacantepec, en el Estado de México, y el Metro Observatorio, en la Ciudad de México.
La SICT dio a conocer en qué consisten las pruebas que se llevan a cabo, las cuales permiten analizar el comportamiento del tren con la infraestructura ferroviaria:
- Pruebas dinámicas: el tren se mueve a velocidad con carga.
- Pruebas estáticas: requieren de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.
Las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas mientras que las dinámicas en ocho horas; en ambas, se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.
Estos ejercicios se realizan sobre el viaducto elevado y pasan por el Puente Atirantado, ubicado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.
Cabe mencionar que la obra civil ya concluyó y las únicas estaciones en proceso de acabado son Vasco de Quiroga, en donde se realiza la instalación de señalética y Observatorio, en su tramo correspondiente a la Ciudad de México.
Actualmente, las estaciones operativas del Tren “El Insurgente” transportan en promedio 22 mil personas al día, y una vez concluido se beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.
El Insurgente, en su totalidad, pasará por siete estaciones; dos terminales y cinco intermedias:
En la Ciudad de México:
- Observatorio
- Vasco de Quiroga
- Santa Fe
En el Estado de México:
- Lerma
- Metepec
- Toluca Centro
- Zinacantepec
Bajo la perspectiva de una Movilidad Integrada, “El Insurgente” conectará, en la estación Vasco de Quiroga, con el Cablebús Línea 3 (Vasco de Quiroga-Los Pinos/Constituyentes).
En la estación Observatorio se integrará con:
- Nueva Línea 1 del Metro (Observatorio-Pantitlán).
- La Línea 12 del Metro (Observatorio-Tláhuac) que continúa en proceso de construcción
- Un nuevo Centro de Transferencia Modal (CETRAM) a donde arribarán unidades del transporte público concesionado.
- La Terminal de Autobuses foráneos.
Este proyecto estratégico del Gobierno de México, que será inaugurado en su obra total el próximo mes, destaca por su visión urbana y por su objetivo de mejorar la vida de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y del poniente de la Ciudad de México, lo que marcará un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos.