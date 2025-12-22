Joss Vázquez y José Mata unen México y Costa Rica

Dos Almas Tour: Concierto de fin de año

Bajo la dirección musical del productor Javo Olvera

Por Arturo Arellano

El músico y compositor juarense Joss Vázquez se reúne con José Mata, «La voz de oro de Costa Rica», en un concierto que cierra el año con una propuesta ambiciosa. Bajo la dirección musical del productor Javo Olvera, el Dos Almas Tour promete interpretar éxitos clásicos de artistas como Mijares, Marc Anthony y Ricardo Montaner. La presentación será el 30 de diciembre en Sala Alboa de Artz Pedregal.

El encuentro entre Joss Vázquez y José Mata no es casualidad, sino el resultado de un trabajo deliberado de consolidación musical. Ambos artistas comparten una visión clara: llevar la música de calidad a escenarios mexicanos con profesionalismo y una propuesta sonora robusta.

José Mata explica el significado de presentarse en México: «Vamos a cerrar el año en Artz Pedregal. No solo se trata de llegar a los mexicanos y hacer un campito, sino de lucirme ante Javo, un gran productor que hace grandes trabajos en el mundo».

Este concierto representa más que una simple presentación; es el culmen de una estrategia de posicionamiento que comenzó con presentaciones más modestas y ha evolucionado hacia una producción de mayor envergadura.

El Dos Almas Tour presenta un acercamiento versátil al repertorio musical. «El concierto tiene un repertorio muy versátil, no solo es balada, también hay música alegre en el marco del cierre de año, porque es una época festiva», detalla José Mata sobre la estructura del show.

La presentación incluirá interpretaciones de grandes clásicos del género: «Estas dos voces compartirán el escenario para interpretar sus éxitos y dar vida a canciones de grandes intérpretes como Mijares, Marc Anthony, Ricardo Montaner, Camilo Sesto, Dyango y José José», todos orquestados bajo la dirección de Javo Olvera.

José Mata añade una dimensión personal a su participación: «Por mi parte podré presentar algunos covers conocidos internacionalmente y algunas canciones de mi tierra, Costa Rica, que como mencionaba, hay mucha música muy linda, pero al ser un mercado pequeño cuesta trabajo que se internacionalice. Quiero llevar canciones queridas en Costa Rica para que el público mexicano las disfrute».

La Influencia De Javo Olvera

El productor musical Javo Olvera ha sido determinante en la configuración del Dos Almas Tour. Su papel va más allá de lo meramente técnico; representa una mentoría que ha transformado la visión de ambos artistas.

José Mata describe el encuentro: «El acercamiento con Javo es muy interesante. Nosotros nos fuimos a picar piedra a México tratando de alcanzar algunas personas por amistad, algunos conocían a un productor, a un compositor, y así fuimos haciendo conciertos. Primero en un salón de casino life, ahí conocimos a algunas personas que nos llevaron a hacer un show un poco más elaborado en Sala Alboa en mayo de este año. En este concierto tuvimos la dicha de contar con Javo y le gustó nuestro trabajo».

Lo que siguió fue una alianza creativa de proporciones considerables. «El que nos propuso una estrategia muy sólida fue Javo, con la intención de ayudar, porque él es de esos artistas que reconocen que les ha ido bien en su carrera y asimismo quieren que les vaya bien a otros. Nos invitó a hacer un live session y empezó una amistad muy bonita y natural», expresa José Mata con gratitud.

El Ep: Un proyecto binacional

Paralelo al Dos Almas Tour, Joss Vázquez y José Mata están desarrollando un proyecto discográfico ambicioso. «Venimos trabajando un EP con Javo Olvera, donde también nos produce. Venimos con una propuesta muy bien armada, con la presencia de grandes profesionales. Además la suma de Rima Producciones», detallan sobre este nuevo lanzamiento.

El EP consta de seis canciones con una estructura equilibrada y deliberada. «Ya acabamos el EP, tiene 6 canciones», confirma José Mata. La composición del proyecto revela una estrategia consciente: «El EP es 50 por ciento canciones de otros compositores costarricenses con arreglos contemporáneos, frescos, instrumentación magnífica. La idea es darle otra oportunidad a esos temas».

La decisión de incluir música costarricense en el EP responde a una preocupación artística genuina de José Mata. «Uno como cantante siente mucha nostalgia, porque en Costa Rica todo mundo se sabe las canciones y la pregunta es: ¿por qué no ha trascendido fuera de las fronteras? Y no hay una respuesta clara, pero hemos decidido que queremos que otros países conozcan nuestra música», reflexiona.

Esta inquietud lo llevó a proponer una solución creativa: «El otro 50 por ciento son canciones inéditas. Yo no soy compositor, no porque no lo haga sino porque soy intérprete, pero dejo que los expertos lo hagan. Son temas originales».

2026: EUROPA COMO HORIZONTE

Para José Mata, el año 2026 marca un punto de inflexión en su carrera internacional. «El 2026 es algo mágico porque se están concretando dos grandes proyectos: en Europa, en Barcelona y en Madrid, donde ofreceremos tres conciertos que me llenan de mucha emoción», anuncia con evidente entusiasmo.

Sin embargo, reconoce la presión que estos compromisos generan: «Estoy muy nervioso porque hasta ahora iré a esos lugares, es mucha presión. Pero estamos muy felices», expresa con la vulnerabilidad de quien se enfrenta a un desafío de gran envergadura.

Estos conciertos europeos representan la validación internacional de una carrera que ha estado construyéndose meticulosamente a lo largo de los últimos años. La transición de presentaciones en salas íntimas de la Ciudad de México hacia escenarios internacionales de importancia marca una trayectoria ascendente.

El Dos Almas Tour del 30 de diciembre no es simplemente un concierto de fin de año; es el testimonio de una alianza estratégica entre artistas de dos países, bajo la dirección de un productor visionario, que busca conectar con la audiencia mexicana a través de la autenticidad y la calidad musical.

Para Joss Vázquez y José Mata, este cierre de año es tanto un punto de llegada como un punto de partida hacia horizontes más amplios. México se convierte en escenario de validación local antes de la conquista internacional que ya asoma en el calendario de 2026.