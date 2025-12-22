Lu de la Tower: «Tulum es una carta de amor propio, no de despecho»

Un himno de sanación para sus seguidoras

La artista boliviana explica el proceso creativo detrás de su sencillo

Por Arturo Arellano

Lu de la Tower llegó a Diario Imagen con la energía característica que la define: genuina, emocionada y con ganas de compartir cada detalle de su proceso creativo. Al preguntarle sobre los detalles del tema «Tulum», la cantante boliviana, quien acaba de cumplir un año residiendo en México, fue directa: «Emblemático y caótico y todo, todo», bromeó sobre el destino turístico.

Luego explicó el origen de la canción: «Este tema se basó y tiene este nombre porque todo lo que pasó fue ahí justamente. Pues sí, me gusta pensar que esta canción es como una carta de amor propio, eh, más que una canción de despecho, rata de dos patas, te odio, es más una, okay, darme cuenta de todo lo que me hiciste, pero no me importa porque yo voy a estar bien. Ya no quiero saber de ti, gracias, pero yo voy a estar bien».

La construcción sonora del tema fue cuidadosamente pensada. Lu reveló que todo comenzó con una melodía vocal que forma parte de la canción: «Pero me fallaste, me diste alas para volar y las cortaste». Cuando llevó la idea a su productor boliviano, Mauricio Alesio, fue clara respecto a lo que buscaba: «Le dije, necesito que la melodía, que la música, que todo sea algo que me lleve a ese momento justamente de Tulum, pero más a mi estilo. Entonces como que más pop, medio urbanito, mezclado, no quiero decir que es tropical, tropical, pero sí que tiene que ver con algo de que te lleva a la playa».

Un inesperado éxito

Lo interesante es que «Tulum» casi no ve la luz. Lu subió fragmentos a TikTok y la audiencia comenzó a preguntarle cuándo lanzaría la canción completa. Inicialmente, ella se resistía. «La escribí hace más de un año, año y medio, entonces fue como ya para qué», confesa. Además, cuando la escribió estaba en una etapa completamente diferente de su vida: «Yo estoy en otra etapa de mi vida totalmente diferente a cuando la escribí, porque la escribí hace más de un año, eh, año y medio».

Sin embargo, la artista reflexionó sobre el poder sanador de su propia composición y decidió compartirla. «A mí me ayudó tanto en ese momento a sanar, a estar bien, como te digo, es una carta de amor propio, ¿no? de no te odio, pero ya no te quiero en mi vida, nunca más, por favor. Entonces, nada, se siente bonito, es como mi cariño para las que estamos sanando», compartió emocionada.

Sanación versus despecho

Al hablar sobre la evolución del género, Lu ofrece una perspectiva generacional importante sobre cómo las mujeres artistas están replanteando la narrativa en la música. «Antes las canciones eran como rata de dos patas, insultar y demás, pero ahora es una más una invitación a crecer», observó el entrevistador.

Lu respondió con convicción: «Pues sí, totalmente, porque a ver, obviamente, bueno, depende de la historia de cada una, podemos odiar ‘al cacas’, como dicen (risas). Pero yo todo lo veo como un aprendizaje. Aprendizaje que me tocó en su momento. Entonces, gracias a todo lo que pasé, gracias a eso, gracias a esa persona también estoy donde estoy hoy. Entonces, para qué, además creo que es darle más importancia de la que merecía».

La bandera boliviana en México

Uno de los aspectos más resonantes de la entrevista fue la pasión de Lu por representar a Bolivia en la escena musical latinoamericana. «Ser boliviana es mi mayor talento, el segundo es cantar», afirma con orgullo.

Su compromiso con su país es profundo: «Amo mi país, amo mi cultura, o sea, me dolió el alma irme. Debo ser sincera, pero lo hice para crecer. Y yo desde el día uno que empecé mi carrera y puedes buscar, o sea, videos míos de cuando empecé en la música, mi mayor meta es llevar el nombre de mi país en alto».

Al preguntarle cómo Bolivia influye en su sonido musical, Lu aclaró que no hace folclore tradicional: «No hago folclore boliviano, es la verdad, hago pop, pero el hecho de yo haber nacido en Bolivia, yo ser boliviana ya es música boliviana. Y eso yo lo llevo en la sangre, en las venas, en la piel, en el alma, donde sea, en el estómago».

Planes para 2026: Ep,

álbum y conciertos

Cuando se le preguntó sobre futuras presentaciones en vivo, Lu fue clara: «Ay, ojalá, pronto. Muero, muero por dar shows, es de las cosas que más me gustan». Mencionó sus planes en Bolivia («en Bolivia yo voy a hacer la pop star boliviana. Ahí me van a conocer») y en México, donde señaló que primero necesita establecerse como artista: «Acá en México, pues sé que primero es con tiempo de, hola, soy Lu, mucho gusto, soy cantante. Estoy en eso, pero ya pronto prepararle un show, porque realmente el público mexicano me ha recibido tan bien, pero tan bonito».

Respecto al proyecto discográfico que vendrá después de «Tulum», Lu fue reveladora: «Tulum también es una carta de despedida de una Lu, de una parte de mí, como de que estuve buscando mucho quién soy y Tulum es como que ya la última parte de esa búsqueda porque ya me encontré. Entonces ahora sí todo lo que viene, si quiero trabajar en un EP, no sé si un EP o un álbum, pero ya con este nuevo sonido muy mío que ya muero porque lo escuchen pronto».

La familia mexicana de Lu

En lo personal, Lu ha construido una red sólida en México más allá de sus seguidores. «Ya estoy enamoradísima de un mexicano y por eso te digo, México y yo somos como un amor propio, amor puro. Hicieron match», bromeó. Su novio es actor mexicano y le ha abierto puertas profesionales: «Me ha presentado mucha gente, muchas personas, estoy tomando cursos con personas que me han visto mi faceta artística y quieren ayudarme a crecer más».

Al preguntarle cómo cerrará el 2025, Lu fue directa: «De fiesta. No, mentira. De fiesta de Navidad. Pues por ahora eso, sí estoy ahorita componiendo mucho, entonces parece que mi año va a cerrar en el estudio o en mi casa escribiendo para ya empezar el próximo año, con todo este viaje a este nuevo proyecto EP/álbum que de verdad me emociona mucho y conciertos».

Antes de despedirse, Lu hizo un llamado a sus seguidores: «Que me sigan en redes para que vean ahí todo mi todo, porque también me hago la influencer ya de que subo todas mis cosas y pues que nada, que muchas gracias a todos los mexicanos de verdad por el recibimiento tan bonito, prometo no defraudarlos y aprender a hablar. Y que escuchen Tulum, claramente, que escuchen Tulum y toda la nueva música que se viene».