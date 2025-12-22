Banderazo de inicio a obras de la presa “El Novillo” en La Paz, en en beneficio de 250 mil personas

Tendrá una inversión de 2 mil 400 mdp y generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de construcción de la Presa “El Novillo” en La Paz, Baja California Sur, que tendrá una inversión entre 2025 y 2027 de 2 mil 400 millones de pesos (mdp), abastecerá 53 litros por segundo y beneficiará a 250 mil habitantes, además de que generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos.

“Vamos a hacer un enlace a Baja California Sur con Efraín Morales para el inicio de la obra de las presas o la presa de ‘El Novillo’ en La Paz, Baja California Sur. (…) Seguimos trabajando”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, puntualizó que se trata de una obra muy importante ya que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros (km) y de tanques elevados, por lo que es la obra más importante que se ha realizado en la entidad.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, agradeció la construcción de la Presa “El Novillo” y reconoció que desde hace más de 30 años que no se hacía en la entidad una obra hidráulica de tal magnitud. Además, propuso que sea nombrada como “La mujer perseverante”.

La presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, agradeció el inicio de la obra con la que, desde Baja California Sur, se da un cierre con broche de oro al año.

En el banderazo de salida de las obras también estuvo presente, el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zatarain Mendoza.

Plan para resarcir daños ambientales por derrame en río Sonora se presentará este martes: Sheinbaum

En otro tema, Sheinbaum Pardo adelantó que este martes se presentará el plan para resarcir los daños ambientales y sociales causados por el derrame de desechos tóxicos al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, y del que es responsable Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea.

La mandataria federal también se refirió al levantamiento de la huelga en la mina de Cananea tras 18 años de paro. “Esto es algo histórico para Sonora”.

“Mañana (martes) se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora, después que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo destacó la labor de las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, así como del gobernador Alfonso Durazo para la solución de este asunto y el convencimiento de la firma para resarcir los daños.

Plan de inversión pública con participación privada

El gobierno federal anunciará en enero un programa de mayor inversión pública, que incluye un nuevo esquema de participación de la iniciativa privada, distinta a la figura de las denominadas asociaciones público privadas o APP, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un balance de cierre de año, señaló que ya se inició la mayor parte de las “obras estratégicas” de su sexenio, esto es la construcción de trenes, vivienda para la población de menos recursos, carreteras e infraestructura hidráulica, así como los polos de desarrollo que tienen que consolidarse.

“Iniciamos las obras estratégicas y en 2026 tienen que avanzar más. Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas. Eso va a ser muy bueno para el país”, indicó.

Se aumentará la inversión en todas las obras públicas, con inversión gubernamental y mixta, “un esquema muy distinto a las APP, que ya se probó en carreteras, como la que inauguramos en Nayarit o los dos proyectos de aeropuertos en Puerto Escondido y Tepic, que son de obra mixta”, abundó.

Las inversiones incluirán a las dos empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como en carreteras y otras obras de infraestructura, precisó.

“Vamos a presentar este esquema que es novedoso y ayudará a ampliar la inversión en infraestructura garantizando el bienestar de la población. Eso va a ayudar al impuso a la economía”, declaró.

Refirió que además en 2026 se cerrará el proceso de revisión del TMEC, “que fortalecerá la certidumbre para la inversión extranjera en el país, particularmente la exportación y la consolidación de los programas del bienestar”.

CSP va contra la extorsión de migrantes por parte del INM

A partir del próximo año se presentará un esquema de investigación y sanción por reportes de extorsión a migrantes, después del caso de dos agentes del Instituto Nacional de Migración que exigieron dinero a mexicanos en tránsito hacia el país, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Refirió que el jueves pasado se difundió un video de un agente de Migración que pide dinero a personas que viajaban de Estados Unidos a México.

Dijo que se solicitó a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y al director del INM, Sergio Salomón Céspedes, revisar el caso. Uno de los agentes fue separado de su cargo y está sujeto a investigación, informó.

Después de la difusión del video, el INM difundió un comunicado donde confirmó que los hechos ocurrieron, presuntamente la noche del 16 de diciembre, en las oficinas del puente internacional «Puerta México» de la representación local del en Matamoros, Tamaulipas.

“Los agentes, que en el video se identifican llevando a cabo los posibles actos irregulares, se encuentran ya bajo investigación, separados de sus funciones y notificado el órgano interno de control, para efecto de determinar las responsabilidades a que haya lugar”, dijo el organismo.

También confirmó que interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República sobre las acciones de los agentes señalados, así como de quienes resulten responsables en las investigaciones.