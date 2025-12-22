Monte de Piedad dejará de prestar más de 3 mil mdp, entre diciembre y enero

Lleva casi 3 meses en huelga

Pérdidas millonarias por la suspensión de empeños, refrendos y liberación de prendas

La huelga en Nacional Monte de Piedad, que estalló en septiembre pasado, afectará a más de un millón de personas que suelen empeñar sus bienes en diciembre y enero, temporada en donde presta alrededor de 3 mil millones de pesos, afectando a más de un millón de mexicanos que conforman su regular de clientes.

«En particular, durante el mes de diciembre suele registrarse un mayor dinamismo en la demanda; sin embargo, muchos de nuestros clientes carecen de empleo formal y, al no contar con aguinaldo, acuden a Monte para cubrir gastos relevantes de las festividades y, en su caso, para hacer frente a la llamada «cuesta de enero», advirtió Alto Torres, el vocero de la institución.

La huelga estalló el pasado 30 de septiembre y aunque se están llevando a cabo reuniones para llegar a un punto de conciliación entre el sindicato y la administración del Monte, aún no hay acuerdos.

«La Institución está agotando todas las alternativas a su alcance para lograr un acuerdo a la brevedad», afirmó Al Torres.

La huelga del Monte de Piedad comenzó porque el sindicato consideró que no se estaba respetando el Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre las presuntas violaciones se encuentra la negativa al pago de algunas prestaciones y la realización de promociones escalafonarias unilaterales.

El Sindicato de Nacional Monte de Piedad, confirmó que están en pláticas con la institución. Explicó que el tema a discusión son las plazas que otorgaron a trabajadores sin la participación del sindicato, como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo.

¿Qué piden los empleados del Monte de Piedad?

Los trabajadores que participan en la huelga exigen mejoras en sus condiciones laborales, entre ellas un incremento salarial, respeto a sus derechos adquiridos y acuerdos que garanticen estabilidad y condiciones dignas de trabajo. De acuerdo con representantes sindicales, las negociaciones con la administración no han avanzado al ritmo esperado, lo que motivó la decisión de mantener el paro.

Durante la actual administración, los empleados han señalado que las diferencias con la dirección del Monte de Piedad se han profundizado, lo que derivó en el estallamiento de la huelga en diversas entidades del país, incluidas Guanajuato y Yucatán.

¿Hasta cuándo durará la huelga del Monte de Piedad?

Hasta el momento, no hay una fecha definida para el fin del paro. Las mesas de diálogo continúan, pero los trabajadores han advertido que la huelga se mantendrá activa mientras no exista un acuerdo que atienda sus principales demandas. De no lograrse avances sustanciales, el conflicto podría extenderse hasta inicios de enero de 2026.

Pérdidas millonarias por el paro

El impacto económico de la huelga ya es considerable. De acuerdo con reportes recientes, las afectaciones económicas por la interrupción de operaciones podrían superar los 2 mil millones de pesos, debido a la suspensión de empeños, refrendos y liberación de prendas, así como a la reducción de ingresos diarios de la institución.

Especialistas advierten que, además de las pérdidas financieras inmediatas, el paro también podría afectar la confianza de los usuarios, uno de los principales activos del Monte de Piedad.

Así afecta la huelga a los clientes

Los principales afectados por el paro son los clientes, quienes han encontrado sucursales cerradas o con atención limitada. Muchas personas que dependen del Monte de Piedad para obtener liquidez inmediata en esta temporada han tenido que buscar alternativas más costosas en casas de empeño privadas.

Además, algunos usuarios han expresado su preocupación por el resguardo de las prendas empeñadas, aunque la institución ha señalado que los bienes se mantienen protegidos pese a la huelga.

Trabajadores, los más vulnerables durante el paro

Mientras el conflicto laboral continúa, trabajadores en estados como Guanajuato han reportado que sobreviven gracias al apoyo de familiares, ante la falta de ingresos durante el paro. La situación ha generado solidaridad entre comunidades, pero también una creciente presión para que ambas partes lleguen a un acuerdo lo antes posible.

Diversos sectores han llamado a que el conflicto se resuelva mediante el diálogo, destacando la relevancia del Nacional Monte de Piedad como una institución clave de apoyo económico para millones de personas en México. Tanto empleados como usuarios coinciden en que una solución pronta es fundamental para evitar mayores afectaciones sociales y económicas.