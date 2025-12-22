Herederos del Trono: las nuevas joyas que buscan adueñarse del Mundial 2026* Destacadas, Mundial 2026 lunes 22, Dic 2025
- Una camada que llega a México, EEUU y Canadá
- Jude Bellingham, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Endrick y compañía
Por Arturo Arellano
De Inglaterra a España, de Alemania a Brasil, una ola de talentos menores de 25 años amenaza con cambiar el mapa del fútbol mundial en un torneo que ya tiene definidos sus 12 grupos y su ruta hacia la gloria.
Bellingham: el
corazón de Inglaterra
Con apenas 22 años rumbo a 2026, Jude Bellingham llegará al Mundial como uno de los futbolistas más influyentes del planeta y uno de los mediocampistas jóvenes más valiosos del mundo. Su salto al Real Madrid en 2023 fue el punto de inflexión: ganó títulos importantes desde su primera temporada y se convirtió en líder ofensivo y emocional del equipo. Para la selección inglesa, acumula ya más de 40 apariciones y un papel central desde Qatar 2022 y la Euro 2024, donde fue pieza clave en la llegada de Inglaterra a las instancias finales.
En 2026, Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, un sector exigente pero manejable para una potencia europea. Las expectativas son altísimas: muchos analistas ven a Inglaterra entre los tres máximos candidatos al título, con Bellingham llamado a ser el eje del equipo, un mediocampista total capaz de crear, llegar al área y marcar goles decisivos. El juicio sobre la generación inglesa se medirá, en gran parte, por lo que haga este jugador en Norteamérica.
Musiala y Wirtz: la dupla que
quiere resucitar a Alemania
Alemania llega herida tras años de resultados por debajo de su historia, pero con dos nombres que lo cambian todo: Jamal Musiala y Florian Wirtz.
Musiala, que eligió jugar por Alemania tras pasar por las inferiores de Inglaterra, ya brilló en el Mundial de Qatar 2022 y en la Euro 2024, destacando por su regate en espacios reducidos y su capacidad para desequilibrar desde tres cuartos de cancha. Wirtz, por su parte, explotó definitivamente en la Bundesliga como mediapunta creativo, combinando goles y asistencias hasta ser considerado uno de los talentos ofensivos más completos de Europa.
Alemania ha sido sorteada en el Grupo E, junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, un grupo trampa en el que la potencia física y la intensidad de los rivales pueden poner en aprietos a un equipo todavía en reconstrucción. Bajo la dirección de un seleccionador que apuesta por un fútbol más asociativo y proactivo, la expectativa es que Musiala y Wirtz compartan campo como doble foco creativo, alternando entre las bandas y la mediapunta. Alemania es vista como candidata a llegar al menos a cuartos de final, con techo de campeona si la defensa responde y si sus dos joyas logran trasladar su peso en clubes al mayor escenario posible.
Lamine Yamal: la
nueva luz de España
Con solo 17 años en 2025, Lamine Yamal ya se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol mundial y una de las joyas a seguir rumbo a 2026. Su irrupción en el FC Barcelona y su pronta adaptación a la selección española lo convirtieron en el futbolista más joven en marcar con “La Roja” en un partido oficial, y en protagonista en la fase de clasificación europea.
España ha quedado en el Grupo H, junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, un grupo donde el equipo ibérico será favorito pero enfrentará estilos contrastantes: la garra y presión de Uruguay, el bloque bajo saudí y la ilusión africana de Cabo Verde. Yamal parte como extremo derecho titular en un sistema basado en la posesión, capaz de desbordar hacia dentro para rematar o hacia fuera para asistir, algo que le da a España el desequilibrio por banda que le faltó en algunos tramos recientes.
Las expectativas sitúan a España como candidata firme al título, al nivel de Francia, Inglaterra y Argentina, con el matiz de que su figura ofensiva principal será, probablemente, un futbolista todavía adolescente. 2026 puede ser el Mundial en el que Lamine Yamal pase de promesa generacional a realidad dominante.
Endrick y la nueva
sangre de Brasil
Brasil, que jugará el Mundial en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití según el sorteo, llega con el eterno peso de la canarinha: siempre se le exige la sexta Copa. Entre sus nuevas joyas destaca Endrick, delantero joven que ya dio el salto a la élite con su fichaje por el Real Madrid y que irrumpió marcando goles decisivos con la selección absoluta en amistosos y clasificatorias sudamericanas antes de 2026.
Endrick se proyecta como relevo natural de los grandes delanteros brasileños de la última década, combinando potencia, olfato goleador y una sorprendente madurez para su edad. A su lado, una nueva camada de talentos jóvenes brasileños, sumada a figuras ya consolidadas, hace de la selección un coctel de experiencia y frescura.
En un grupo donde Marruecos llega como semifinalista de Qatar 2022, Escocia como selección muy competitiva en Europa y Haití como underdog caribeño, Brasil está obligada a dominar. La expectativa global coloca a la canarinha en el lote de máximos candidatos, y muchos ven en Endrick la posibilidad de revivir las historias de adolescentes brasileños que marcan épocas en Mundiales.
Norteamérica y sus
joyas: Davies, David
El Mundial 2026 será también el torneo de las selecciones anfitrionas y de sus nuevas caras.
Canadá, que compartirá Grupo B con el ganador del Playoff UEFA B, Suiza y Qatar, se presenta con dos nombres propios: Alphonso Davies y Jonathan David. Aunque ya conocidos por su participación en Qatar 2022, llegarán a esta Copa en plena madurez: Davies como uno de los mejores laterales/extremos izquierdos del mundo, y David como goleador contrastado en Europa. El objetivo canadiense será, como mínimo, superar por primera vez una fase de grupos mundialista, en un contexto donde su fútbol ha crecido a nivel de clubes y selección.
Estados Unidos, por su parte, ha quedado en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el ganador del Playoff C europeo (Türkiye, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo). Entre sus jóvenes figuras destacan nombres como Gio Reyna y Ricardo Pepi, representantes de una generación moldeada en academias de la MLS y exportada pronto a Europa. El equipo estadounidense será local en gran parte del torneo, lo que aumenta la presión y, al mismo tiempo, el impulso anímico.
Ninguna de las dos selecciones norteamericanas aparece como máxima favorita al título, pero sí como potenciales “sorpresas largas”, capaces de llegar a cuartos de final si el sorteo de cruces acompaña y si sus jóvenes líderes asumen el protagonismo.
Grupos, poder y
posibilidades de título
Con los 12 grupos definidos tras el sorteo de diciembre de 2025, el tablero de poder de las nuevas promesas queda más claro.
Inglaterra (Grupo L, con Croacia, Ghana y Panamá): Bellingham encabeza quizás la selección con mejor equilibrio entre juventud y experiencia. Las casas de apuestas y los rankings de poder la colocan entre los tres principales favoritos.
Alemania (Grupo E, con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao): Musiala y Wirtz lideran una reconstrucción que puede cristalizar justo en 2026. Si superan un grupo físicamente duro, nadie quiere cruzarlos en octavos.
España (Grupo H, con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde): Lamine Yamal es el rostro joven de una selección que ha recuperado identidad con la pelota y que muchos señalan como candidata a semifinalista o más.
Brasil (Grupo C, con Marruecos, Escocia y Haití): Endrick y la nueva generación brasileña cargan con la exigencia de la “sexta” estrella. Marruecos será examen serio ya desde la fase de grupos.
Anfitriones (México, Estados Unidos, Canadá): con México en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D, el tridente organizador mezcla tradición, ilusión y una generación emergente que quiere demostrar que la región ya no solo alberga Mundiales, sino que también compite de tú a tú.
La posibilidad de que una de estas nuevas estrellas levante la Copa es real. Las proyecciones de medios y analistas sitúan a selecciones con núcleo joven (Inglaterra, España, Alemania, Brasil) dentro del primer pelotón de candidatos al título, por encima de muchos proyectos envejecidos.