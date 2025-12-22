Herederos del Trono: las nuevas joyas que buscan adueñarse del Mundial 2026

Una camada que llega a México, EEUU y Canadá

Jude Bellingham, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Endrick y compañía

Por Arturo Arellano

De Inglaterra a España, de Alemania a Brasil, una ola de talentos menores de 25 años amenaza con cambiar el mapa del fútbol mundial en un torneo que ya tiene definidos sus 12 grupos y su ruta hacia la gloria.

​

Bellingham: el

corazón de Inglaterra

Con apenas 22 años rumbo a 2026, Jude Bellingham llegará al Mundial como uno de los futbolistas más influyentes del planeta y uno de los mediocampistas jóvenes más valiosos del mundo. Su salto al Real Madrid en 2023 fue el punto de inflexión: ganó títulos importantes desde su primera temporada y se convirtió en líder ofensivo y emocional del equipo. Para la selección inglesa, acumula ya más de 40 apariciones y un papel central desde Qatar 2022 y la Euro 2024, donde fue pieza clave en la llegada de Inglaterra a las instancias finales.​

En 2026, Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, un sector exigente pero manejable para una potencia europea. Las expectativas son altísimas: muchos analistas ven a Inglaterra entre los tres máximos candidatos al título, con Bellingham llamado a ser el eje del equipo, un mediocampista total capaz de crear, llegar al área y marcar goles decisivos. El juicio sobre la generación inglesa se medirá, en gran parte, por lo que haga este jugador en Norteamérica.

​

Musiala y Wirtz: la dupla que

quiere resucitar a Alemania

Alemania llega herida tras años de resultados por debajo de su historia, pero con dos nombres que lo cambian todo: Jamal Musiala y Florian Wirtz.​

Musiala, que eligió jugar por Alemania tras pasar por las inferiores de Inglaterra, ya brilló en el Mundial de Qatar 2022 y en la Euro 2024, destacando por su regate en espacios reducidos y su capacidad para desequilibrar desde tres cuartos de cancha. Wirtz, por su parte, explotó definitivamente en la Bundesliga como mediapunta creativo, combinando goles y asistencias hasta ser considerado uno de los talentos ofensivos más completos de Europa.​

Alemania ha sido sorteada en el Grupo E, junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, un grupo trampa en el que la potencia física y la intensidad de los rivales pueden poner en aprietos a un equipo todavía en reconstrucción. Bajo la dirección de un seleccionador que apuesta por un fútbol más asociativo y proactivo, la expectativa es que Musiala y Wirtz compartan campo como doble foco creativo, alternando entre las bandas y la mediapunta. Alemania es vista como candidata a llegar al menos a cuartos de final, con techo de campeona si la defensa responde y si sus dos joyas logran trasladar su peso en clubes al mayor escenario posible.

Lamine Yamal: la

nueva luz de España

Con solo 17 años en 2025, Lamine Yamal ya se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol mundial y una de las joyas a seguir rumbo a 2026. Su irrupción en el FC Barcelona y su pronta adaptación a la selección española lo convirtieron en el futbolista más joven en marcar con “La Roja” en un partido oficial, y en protagonista en la fase de clasificación europea.​

España ha quedado en el Grupo H, junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, un grupo donde el equipo ibérico será favorito pero enfrentará estilos contrastantes: la garra y presión de Uruguay, el bloque bajo saudí y la ilusión africana de Cabo Verde. Yamal parte como extremo derecho titular en un sistema basado en la posesión, capaz de desbordar hacia dentro para rematar o hacia fuera para asistir, algo que le da a España el desequilibrio por banda que le faltó en algunos tramos recientes.

​

Las expectativas sitúan a España como candidata firme al título, al nivel de Francia, Inglaterra y Argentina, con el matiz de que su figura ofensiva principal será, probablemente, un futbolista todavía adolescente. 2026 puede ser el Mundial en el que Lamine Yamal pase de promesa generacional a realidad dominante.

​

Endrick y la nueva

sangre de Brasil

Brasil, que jugará el Mundial en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití según el sorteo, llega con el eterno peso de la canarinha: siempre se le exige la sexta Copa. Entre sus nuevas joyas destaca Endrick, delantero joven que ya dio el salto a la élite con su fichaje por el Real Madrid y que irrumpió marcando goles decisivos con la selección absoluta en amistosos y clasificatorias sudamericanas antes de 2026.​​

Endrick se proyecta como relevo natural de los grandes delanteros brasileños de la última década, combinando potencia, olfato goleador y una sorprendente madurez para su edad. A su lado, una nueva camada de talentos jóvenes brasileños, sumada a figuras ya consolidadas, hace de la selección un coctel de experiencia y frescura.​

En un grupo donde Marruecos llega como semifinalista de Qatar 2022, Escocia como selección muy competitiva en Europa y Haití como underdog caribeño, Brasil está obligada a dominar. La expectativa global coloca a la canarinha en el lote de máximos candidatos, y muchos ven en Endrick la posibilidad de revivir las historias de adolescentes brasileños que marcan épocas en Mundiales.​​

Norteamérica y sus

joyas: Davies, David

El Mundial 2026 será también el torneo de las selecciones anfitrionas y de sus nuevas caras.

​

Canadá, que compartirá Grupo B con el ganador del Playoff UEFA B, Suiza y Qatar, se presenta con dos nombres propios: Alphonso Davies y Jonathan David. Aunque ya conocidos por su participación en Qatar 2022, llegarán a esta Copa en plena madurez: Davies como uno de los mejores laterales/extremos izquierdos del mundo, y David como goleador contrastado en Europa. El objetivo canadiense será, como mínimo, superar por primera vez una fase de grupos mundialista, en un contexto donde su fútbol ha crecido a nivel de clubes y selección.​​

Estados Unidos, por su parte, ha quedado en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el ganador del Playoff C europeo (Türkiye, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo). Entre sus jóvenes figuras destacan nombres como Gio Reyna y Ricardo Pepi, representantes de una generación moldeada en academias de la MLS y exportada pronto a Europa. El equipo estadounidense será local en gran parte del torneo, lo que aumenta la presión y, al mismo tiempo, el impulso anímico.​​

Ninguna de las dos selecciones norteamericanas aparece como máxima favorita al título, pero sí como potenciales “sorpresas largas”, capaces de llegar a cuartos de final si el sorteo de cruces acompaña y si sus jóvenes líderes asumen el protagonismo.​

Grupos, poder y

posibilidades de título

Con los 12 grupos definidos tras el sorteo de diciembre de 2025, el tablero de poder de las nuevas promesas queda más claro.​

Inglaterra (Grupo L, con Croacia, Ghana y Panamá): Bellingham encabeza quizás la selección con mejor equilibrio entre juventud y experiencia. Las casas de apuestas y los rankings de poder la colocan entre los tres principales favoritos.

Alemania (Grupo E, con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao): Musiala y Wirtz lideran una reconstrucción que puede cristalizar justo en 2026. Si superan un grupo físicamente duro, nadie quiere cruzarlos en octavos.

España (Grupo H, con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde): Lamine Yamal es el rostro joven de una selección que ha recuperado identidad con la pelota y que muchos señalan como candidata a semifinalista o más.

Brasil (Grupo C, con Marruecos, Escocia y Haití): Endrick y la nueva generación brasileña cargan con la exigencia de la “sexta” estrella. Marruecos será examen serio ya desde la fase de grupos.​

Anfitriones (México, Estados Unidos, Canadá): con México en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D, el tridente organizador mezcla tradición, ilusión y una generación emergente que quiere demostrar que la región ya no solo alberga Mundiales, sino que también compite de tú a tú.

​

La posibilidad de que una de estas nuevas estrellas levante la Copa es real. Las proyecciones de medios y analistas sitúan a selecciones con núcleo joven (Inglaterra, España, Alemania, Brasil) dentro del primer pelotón de candidatos al título, por encima de muchos proyectos envejecidos.

​