Nagib & Jackson: La versatilidad del deep house conquista México

Cerraron 2025 con energía en alto

Demuestran que una propuesta con sonido europeo tiene espacio en la escena mexicana

Por Arturo Arellano

Con apenas un año de trayectoria conjunta, Nagib & Jackson cerraron 2025 con energía en alto. Su presentación en Dreamfield, donde controlaron la consola de 12:30 a 2:00 de la mañana, confirmó que la propuesta de deep house europeo tiene espacio en la escena mexicana. «La verdad nos fue super bien en Dreamfield, pudimos cerrar un escenario muy energético, emocionados de ser parte de un gran festival», comparten los DJs. Ahora se preparan para cerrar el año en tres ciudades: Playa del Carmen (24 de diciembre), Acapulco (28 de diciembre) y Puerto Vallarta (31 de diciembre), sacrificando las festividades en familia para consolidar su proyecto.

Nagib & Jackson se unen en una industria que, según su propio análisis, vive un momento de diversificación sonora. «La verdad es que hay mucho talento en México, muchos conocidos y amigos en la industria de la música mexicana acá, me da gusto que hay muchos géneros que se introducen como latín house, el afro house», comenta uno de los productores.

Sin embargo, ellos traen una propuesta específica. «Nosotros somos DJs de house de Deep house que viene más de Europa y Alemania, son géneros que hasta el momento se han posicionado bastante bien», explican. Su sonido no es accidental; representa una conexión directa con las raíces del house europeo, adaptado al contexto mexicano.

La característica que más define a Nagib & Jackson es su capacidad adaptativa en el directo. «Somos muy versátiles en un show en vivo», afirman con seguridad. Su aproximación al deep house incorpora elementos que van más allá de lo puramente técnico. «Nuestro sonido es deep house, pero también usamos cosas muy melódicas y profundas», explican.

Lo particularmente interesante es que no trabajan con sets preestablecidos. «Nunca preparamos un set; al momento de la presentación leemos al público y decidimos por qué línea irnos, ya sea más houseros, profundos, percusivos, melódicos», revelan. Esta estrategia de lectura en tiempo real del público es característica de los grandes productores, aquellos que comprenden que la música en vivo es un diálogo continuo con la audiencia.

«La palabra que nos define es esa versatilidad», concluyen, resumiendo su filosofía artística en una única palabra que encapsula toda su propuesta sonora.

Cuando se les pregunta sobre sus lugares favoritos para tocar, Nagib & Jackson revelan una preferencia clara por lo «underground» sobre lo comercial. «A donde nos inviten vamos, pero nos encantaría ir a muchos países. En México, nos gustaría tocar también en muchos otros escenarios, más de la industria menos comercial, más under», especifican.

Mencionan lugares específicos como Sauna, aunque reconocen que Burning Man sería la meta máxima: «Ms de la industria menos comercial, más under, Sauna por ejemplo, pero al que más sería Burning».

A pesar de que están en fases iniciales de su carrera conjunta, Nagib & Jackson entienden el peso de las plataformas digitales. «La verdad es que las redes sociales son una herramienta con mucho peso», reconocen. Esto los ha llevado a estructurar su estrategia de manera deliberada «Hemos estructurado un plan de marketing para poder meternos y tener llegada fuera de México, además de promocionar nuestra música», detallan. Sin embargo, no pierden de vista su enfoque inmediato: el mercado mexicano es su prioridad. «Creo que estamos más enfocados en el público mexicano, al final es un proyecto que no lleva mucho, vamos empezando, este año nos juntamos. Estamos más enfocados en eso», explican con realismo.

Su primer gran proyecto internacional ya está en carpeta. «Tenemos en puerta la primera gira en Colombia pero lo estamos armando para el próximo año», anuncian, sugiriendo que la expansión regional es el siguiente paso lógico en su desarrollo.