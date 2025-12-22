México, de los países con mayor número de accidentes en la industria de la construcción

Solo después de China y Corea del Sur

La brecha salarial entre los albañiles que trabajan en México y EU sigue siendo muy amplia

Además de los salarios precarios, los accidentes laborales se han convertido en uno de los principales focos de seguridad dentro de la industria de la construcción en México, con efectos directos sobre la continuidad operativa y la estabilidad financiera de los proyectos.

A nivel internacional, un estudio de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl (2022) colocó a México como el tercer país con el mayor índice de siniestros en obra, sólo por detrás de China y Corea del Sur.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la construcción fue el cuarto sector con mayor número de incidentes durante el 2024, con 44,474 casos reportados.

La exposición a condiciones complejas implica afectaciones humanas y operativas, pues los eventos derivados de la mano de obra representan hasta 30% de las pérdidas financieras o atrasos en los proyectos de construcción.

La industria de la construcción es uno de los segmentos que más seguridad requiere. Cada edificio, vivienda, complejo industrial, carretera u obra de infraestructura se construye bajo procesos cuidadosos y regulados. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo trimestre de 2025 la industria de la construcción aportó 7.1% al PIB nacional.

Entre las herramientas indispensables para garantizar seguridad a la industria destacan herramientas como la seguridad ocupacional, permisos de trabajo, diagnósticos de seguridad, la alineación de procesos a normas y reglamentos, entre otras. Además, los seguros de construcción respaldan cada fase o etapa de un proyecto constructivo.

Luis Contreras, director de ingeniería en HDI Global México, explica: “Proteger una obra civil mediante seguros corporativos puede dividirse en dos tipos de riesgos: los operativos, desde aquellos dirigidos a obras terminadas hasta el ciclo de vida de un proyecto de energía renovable. Por otro lado, están los enfocados al proceso constructivo, es decir, en etapa de construcción y montaje”.

Un claro ejemplo es el proyecto de remodelación del Estadio Azteca, que incluye actividades de demolición parcial, reforzamiento estructural, instalación de nuevas gradas, de sistemas eléctricos, entre otros elementos que requieren una cobertura especializada. Los costos integrados del proyecto se estiman en 2,100 millones de pesos, según la compañía Ollamani, propietaria del inmueble.

Gracias a los grandes proyectos y eventos de gran impacto en México, la industria de la construcción ha mostrado un crecimiento sostenido en años anteriores y se espera que entre 2025 y 2029 alcance un 4.5%, según un informe de Research and Markets.

Albañiles enfrentan condiciones laborales precarias

Según datos oficiales, durante el tercer trimestre de 2024, el salario promedio mensual de los albañiles fue de ocho mil 950 pesos, trabajando alrededor de 44.5 horas semanales.

La informalidad laboral es otro desafío significativo. Se estima que el 90.3 por ciento de los albañiles trabajan sin acceso a seguridad social ni prestaciones, lo que los deja vulnerables ante accidentes y enfermedades.

En respuesta a estas condiciones, el gobierno federal ha anunciado una reforma para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con el objetivo de completarse en 2030.

Esta medida busca mejorar las condiciones de los trabajadores y se enmarca en un proyecto de diálogo social que involucra a empresarios, trabajadores y sindicatos.

En EU ganan hasta seis veces más

En 2025, la brecha salarial entre los albañiles que trabajan en México y los que lo hacen en Estados Unidos sigue siendo muy amplia. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), un albañil en Estados Unidos gana en promedio USD 54,660 al año, es decir, 4,555 dólares mensuales (unos 81 mil pesos mexicanos, considerando un tipo de cambio de 18 MXN por dólar).

En México, de acuerdo con datos del INEGI, el salario promedio mensual de un albañil es de 8,950 pesos mexicanos, casi una décima parte del ingreso promedio en Estados Unidos.

Requisitos para trabajar legalmente en Estados Unidos

Para laborar como albañil en Estados Unidos siendo extranjero, la vía más común es la visa H-2B, que permite a empleadores contratar trabajadores temporales no agrícolas, como en la construcción.

Requisitos principales:

Tener una oferta formal de empleo de un empleador estadounidense.

Demostrar que no hay suficientes trabajadores locales disponibles.

Cumplir con los requisitos del puesto, aunque no siempre se exige experiencia previa.

Tramitar el permiso ante el Departamento de Trabajo de EU.

