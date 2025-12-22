Se han logrado 143 acuerdos reparatorios por explosión de pipa de gas en puente de la Concordia

El monto asciende a 480 mdp: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó en conferencia de prensa, el informe sobre incidente suscitado en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, donde se detallaron las acciones de emergencia, el acompañamiento a las familias y los avances en la justicia.

Durante su intervención, la jefa de Gobierno destacó que, gracias a una investigación sólida por parte de la Fiscalía General de Justicia, se logró un acuerdo reparatorio sin precedentes en la historia de la ciudad y el país.

“El 10 de septiembre es una fecha que quedará en la memoria de nuestra ciudad. Fue un día trágico que nos golpeó que nos conmovió y que no vamos a olvidar; y el día de hoy estamos haciendo rendición de cuentas sobre lo que hizo este gobierno, lo que hizo la Fiscalía General de Justicia. Este suceso puso a prueba al gobierno y a la Fiscalía y lo puso a prueba porque se trató de un evento en el que no recordamos en la ciudad que haya habido tantas víctimas”, expresó.

Agregó que “se han logrado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas… el monto total asciende a 480 millones de pesos y se trata de una cifra histórica de reparación de daños… Es un resultado que deja muy claro de que lado está el gobierno: del lado de las víctimas y de la justicia”.

Hasta la fecha, agregó que se ha liquidado el 90% de dicho monto, 429 millones de pesos, beneficiando a la mayoría de las familias de las 32 personas fallecidas y a los lesionados según la gravedad de sus heridas.

Apuntó que “sabemos que ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana, sabemos que ningún proceso de reparación de daños rezarse el enorme dolor de las familias afectadas, nada sustituye la ausencia de un ser querido. Tomando en cuenta estas premisas, el objetivo del gobierno, el objetivo como hoy escuchamos y siempre lo expresó la fiscalía fue trabajar para garantizar el mejor resultado posible. Así que nuevamente expresamos nuestra solidaridad con todos los afectados y lesionados. Nuestras condolencias a los familiares de las 32 personas que lamentablemente perdieron la vida en este suceso”.

Subrayó el despliegue de servidores públicos que se realizó para atender el trágico accidente, “movilizamos a más de mil 400 servidoras y servidores públicos, bomberos, policías, brigadistas, personal de protección civil, personal de emergencias, médicos paramédicos y otros especialistas que llegaron en cuestión de minutos para auxiliar a las personas lesionadas y trasladarlas de manera inmediata a los hospitales”.

“También desde el primer momento 75 enlaces del Gobierno de la Ciudad de México acompañaron, asesoraron y estuvieron pendientes de las familias y de las personas lesionadas para atender cualquier necesidad y apoyar de manera inmediata. Agradezco a los 75 mujeres y hombres del gobierno de la ciudad que siguen apoyando a las víctimas. No queríamos que ninguna familia encontrara problemas de burocracia o algún obstáculo administrativo, no queríamos que alguna insensibilidad agravara más su dolor y queríamos que ellos no se sintieran solos, así que por eso emprendimos esta gran tarea de acompañarlos y tener un enlace personal”, agregó.

Refirió que en materia de salud y bienestar se atendieron a 84 víctimas en 23 hospitales; se han brindado más de mil 680 atenciones psicosociales y se entregaron cinco mil raciones de comida en hospitales para familiares.

Acotó que el Gobierno capitalino, con apoyo del Estado de México, entregó apoyos emergentes de 40 mil pesos por familia para gastos inmediatos.

Como parte de la política de prevención, anunció modificaciones al Reglamento de Tránsito, que incluyen:

– Límites de velocidad: Reducción a 30 km/h para transporte de sustancias peligrosas.

-Restricción de horarios: Nuevos horarios de circulación para pipas.

– Tecnología de monitoreo*: Para 2026 se lanzará una aplicación para monitorear en tiempo real la ubicación y velocidad de unidades con hidrocarburos.

Destacó que “El 10 de septiembre queda grabado en la memoria colectiva de nuestra ciudad como una fecha de duelo y de dolor… así que sabemos que está fecha y que este evento pues quedará registrado… Pero también queda para la historia, la enorme solidaridad de la ciudad que siempre ha sacado lo mejor de sí misma, esta ciudad cuando se trata de momentos difíciles, queda para la historia la respuesta inmediata y el heroico trabajo de rescate ciudadanos que en ese momento atravesaron la autopista y dieron solidaridad a las personas. Así que también agradecemos y hacemos un reconocimiento a todas las personas que de inmediato participaron de distintas maneras”.

Finalmente, la Jefa de Gobierno se refirió a la creación de un galardón especial, “en memoria de la abuela Alicia Matías Teodoro, quien entregó su vida para salvar a su nieta durante la explosión, instauraremos el reconocimiento al mérito civil ‘Alicia Matías’, para honrar actuaciones heroicas de la ciudadanía”.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que coordinó la respuesta inmediata para poner a salvo a civiles y establecer perímetros de seguridad. Destacó el uso de cinco helicópteros «Cóndores» para traslados aéreos de pacientes críticos y la gestión de cortes viales. Además, su área brindó seguimiento psicológico y jurídico a 13 familias afectadas mediante sus unidades de bienestar.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, se enfocó en la atención a las y los familiares de los heridos que esperaban en hospitales. Detalló que se instalaron cinco comedores emergentes y carpas de descanso con 60 camastros. Reportó la entrega de casi cinco mil raciones de comida, 73 cobijas, 60 kits de limpieza, despensas, sillas de ruedas, y la asignación de funcionarios personalizados para gestionar trámites funerarios y legales de forma directa con las víctimas.

La Secretaria de Salud, Nadine Gasman Zilbermann, confirmó el saldo de 84 víctimas, lamentablemente 32 fallecidos y 52 lesionados. Explicó que la atención entró en una segunda etapa de salud comunitaria y rehabilitación física para garantizar la movilidad de los sobrevivientes. Destacó que se han realizado más de mil 600 atenciones de salud mental para evitar la revictimización y ayudar a las familias a procesar el duelo, y se da seguimiento especializado a 112 personas contactadas; 63 aceptaron terapia formal (23 víctimas directas y 40 familiares).

El Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, apuntó que coordinó a un grupo de 75 enlaces y 7 coordinadores para atención directa para eliminar la burocracia en la atención a las víctimas. Gestionó hospedaje en hoteles para familias foráneas, transporte a hospitales y la entrega de apoyos económicos directos, 40 mil pesos por caso. Aseguró que el acompañamiento gubernamental no terminará hasta que cada familia así lo decida.