Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco, Jalisco, realiza con éxito primera neurocirugía

Compromiso con una atención especializada y oportuna

La intervención benefició a un derechohabiente de 81 años, quien se recupera favorablemente

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), destacó la primera neurocirugía realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco, Jalisco, donde un equipo de especialistas, a cargo del subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, retiró un tumor cerebral a un derechohabiente de 81 años.

“Se llevó a cabo la primera neurocirugía en el Hospital Regional de Tlajomulco del @ISSSTE_mx. Se trató de un procedimiento para retirar un tumor cerebral en un paciente que se recupera favorablemente. Esta cirugía fue encabezada por el Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la @SSalud_mx, @RamiroLopezE”, publicó en sus redes sociales.

El director de esta moderna unidad médica de tercer nivel inaugurada en agosto de este año, Alan Ulises Solano Magaña, detalló que la intervención, llevada a cabo el pasado 13 de diciembre, tuvo una duración de cuatro horas y consistió en el retiro del tumor en la región occipital derecha bajo anestesia general y con apoyo de la ventilación mecánica invasiva.

“Consistió en la toma de tejido de la lesión cerebral para su análisis histopatológico. La duración total del acto quirúrgico fue acorde a los tiempos habituales para este tipo de procedimientos de alta especialidad, sin reportarse incidentes transoperatorios”, compartió.

Solano Magaña señaló que el paciente respondió de manera satisfactoria a la cirugía y ha recibido todas las atenciones médicas; se recupera favorablemente y será dado de alta en próximos días.

Por su parte, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, reconoció a los médicos Héctor Eduardo Velázquez Domínguez; Adán Rodríguez Lino y Héctor Velazquez Santana, quienes participaron en la intervención, con la que se reflejó el compromiso del sector con la salud de las y los mexicanos.

“Casos como este reflejan el compromiso del personal de salud con una atención especializada, oportuna y centrada en la persona, sin importar la edad. La medicina de alta especialidad sigue avanzando para cuidar la vida y la dignidad de cada paciente”, expresó..