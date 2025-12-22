Aprueba IMSS nuevas donaciones para infraestructura médica en Baja California, Colima, Jalisco y Michoacán

Creciente demanda de servicios

El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la aceptación de cuatro donaciones de terrenos donde se proyecta la construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus en Mexicali, Baja California; un Hospital General de Zona (HGZ) y un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Tecomán, Colima; una nueva UMF en Chapala, Jalisco; y una UMF 2+1 consultorios con Atención Médica Continua en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.

Durante la sesión ordinaria del órgano institucional, encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, el director de Administración, Borsalino González Andrade, destacó que estas acciones responden a la creciente demanda de servicios y reflejan el compromiso del Instituto de ampliar la infraestructura médica, con el objetivo de garantizar atención oportuna y de calidad para derechohabientes en Baja California, Colima, Jalisco y Michoacán.

Desde la sala de sesiones del H. Consejo Técnico, González Andrade informó que el gobierno del estado de Baja California otorgó dos bloques de terrenos que suman más de 27 mil metros cuadrados (m2) en Mexicali, para la construcción de una UMF de 20 consultorios, con características “Plus” para mayor capacidad resolutiva.

“El Instituto estaría impulsando contar ahí con una Unidad de Medicina Familiar Plus que tiene más capacidades de resolución de las tradicionales Unidades de Medicina Familiar que ha hecho el Seguro Social”, sumó.

Expuso que la unidad atenderá a más de 582 mil derechohabientes, en una zona con crecimiento acelerado por la industria maquiladora, y la inversión proyectada asciende a 269 millones de pesos, de los cuales 221 millones corresponden a obra civil.

Por otra parte, el director de Administración del IMSS expuso que la ciudadana Alicia Patiño Franco donó un terreno de más de 30 mil m2 en Tecomán, Colima, para edificar un Hospital General de Zona con 72 camas censables y un Centro de Educación y Cuidado Infantil.

Subrayó que este hospital sustituirá al actual HGZ No. 4 en Tecomán y atenderá a una población que pasará de 64 mil 941 derechohabientes en 2022 a más de 76 mil en 2026, con especialidades como Cardiología, Gastroenterología, Psicología y Rehabilitación, y también beneficiar el norte de Michoacán.

“De esta manera damos una visión más integral de nuestro propósito de avanzar en una mejora de la oferta de nuestros servicios”, refirió Borsalino González.

En otro tema, el director normativo agregó que el H. Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, donó un predio de más de 6 mil 700 m2 para la construcción de una Unidad de Medicina Familiar con Atención Médica Continua 6+3 consultorios, que sustituirá a la actual UMF No. 40.

“Estaríamos dándole cobertura a la derechohabiencia en la zona de influencia con mayor capacidad de la que se puede tener actualmente”, comentó.

Indicó que el proyecto beneficiará a 18 mil derechohabientes y responde a un crecimiento anual del 8.6 por ciento en la región, impulsado por el turismo; y la inversión estimada es de 232 millones de pesos, de los cuales 182 millones corresponden a obra civil.

En otro orden de ideas, Borsalino González Andrade señaló que la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro donó un predio de 2 mil 600 metros cuadrados para la construcción de una Unidad de Medicina Familiar 2+1 consultorios con Atención Médica Continua.

“Destacamos en el comité de administración que la atención médica continua es un componente importantísimo para las Unidades de Medicina Familiar. Nos llevaría a acortar esos tiempos de traslado, disminuirlos y abatirlos, porque al final del día son gastos institucionales y también gastos de los derechohabientes”, explicó.

Abundó que la obra beneficiará a 3 mil 820 derechohabientes, quienes actualmente deben trasladarse hasta 14.4 kilómetros para recibir atención, y el proyecto contempla una inversión de más de 43 millones de pesos, principalmente en obra civil.