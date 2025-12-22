Se estrella aeronave de la Semar en Texas; la Guardia Costera reporta varios muertos

Misión de carácter humanitario

En la aeronave viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles

La Secretaría de Marina (Semar) informó este lunes que una aeronave tipo King Air ANX 1209, perteneciente a la Institución, se accidentó durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos, en el marco del “Plan Marina” en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

En un comunicado la dependencia señaló que se realizaba una misión de apoyo en el marco del “Plan Marina” en coordinación con la Fundación Michou y Mau y se presentó un accidente y se habían rescatado a seis personas, cuatro con vida y dos muertas.

Indicó que la aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

“Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, así mismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada”, detalló la dependencia en un comunicado.

Abundó que se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Así mismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

La Semar reiteró su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población, y subrayó que toda la información será comunicada de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados.

Hasta ayer por la tarde, habían rescatado a seis personas, cuatro con vida y dos fallecieron, informó la Semar. Sin embargo, la Guardia Costera de EU anunció que se ha confirmado la muerte de tres personas, según reportó ABC13. Se presume también que se dirigían probablemente al Hospital de Niños Shriner.

La primera llamada al 911 ocurrió a las 15:07 horas del lunes y las bases de datos del aeropuerto rastrearon a la aeronave detectando que se trataba de un Beechcraft King Air 350i, con matrícula ANX1209, tripulado por la Armada de México.

El reporte de fallecidos aún no es revelado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que junto con la Policía del Condado de Galveston, tomaron la batuta de la emergencia, pero informes preliminares aseguran que hay al menos un sobreviviente.

Buque Escuela “Cuauhtémoc” vuelve a Acapulco

En otro tema, el buque «Cuauhtémoc» regresó a su puerto base en Acapulco, Guerrero, tras el accidente en Nueva York, su reparación y finalmente dos meses de navegar en aguas nacionales, como parte del Crucero de Instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025, informó la Secretaría de Marina.

En el muelle de la Octava Región Naval se llevó a cabo la Ceremonia de Arribo presidida por el almirante Carlos Eduardo L’eglise Escamilla, comandante de la Octava Región Naval, quien dijo que el 6 de abril el buque zarpó de Acapulco para iniciar el crucero de instrucción, por “los 200 Años de la Consolidación de la Independencia en el Mar”.

El Buque Escuela ha recorrido más de 200 mil millas náuticas y en este su más reciente viaje visitó los puertos de Kingston, Jamaica; La Habana, Cuba; Nueva York, Estados Unidos, así como los puertos nacionales de Progreso, Yucatán; Cozumel, Quintana Roo y Veracruz, Veracruz, con 277 elementos, 64 mujeres y 213 hombres.