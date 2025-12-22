Se garantizará una nueva fuente de abastecimiento para más de 250 mil habitantes con presa El Novillo

Inversión de 2 mil 400 millones de pesos

En enlace a la Conferencia del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, dieron el banderazo de inicio de obras de la presa El Novillo, infraestructura estratégica que fortalecerá el abasto de agua potable para más de 250 mil habitantes del municipio de La Paz.

El titular de Conagua señaló que, mediante esta nueva fuente de abastecimiento se podrá cubrir la demanda actual y futura de agua potable, con lo que se atiende una necesidad histórica de suministro con agua suficiente y de calidad en diversos sectores de La Paz.

Además, destacó que, durante el desarrollo de la presa, cuya inversión se prevé de 2 mil 400 millones de pesos, se generarán 700 empleos directos y mil 400 indirectos, impulsando la economía local y regional.

Morales López informó que la presa El Novillo tendrá una cortina de 44 metros de altura y 389 metros de longitud. Asimismo, indicó que se incluye la construcción de una planta potabilizadora, con capacidad de 53 litros por segundo, y un acueducto de 15 kilómetros.

De manera complementaria, el Gobierno de Baja California Sur construirá 22 tanques elevados, y desarrollará acciones de sectorización y micromedición, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del agua potable.

Con estas obras, el Gobierno de México, a través de Conagua, refrenda su compromiso de garantizar el derecho humano al agua, mediante infraestructura hidráulica moderna, segura y sostenible, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.