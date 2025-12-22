Paulina Goto Presenta: Navidad Contigo

En la búsqueda por encontrar nuevas formas musicales de celebrar la Navidad, la cantante Paulina Goto, decidió poner manos a la obra y crear un tema que refleja su propia visión de estas fechas y junto a Pepe Portilla y Cecy Leos, coescribió: Navidad Contigo creada desde el corazón, desde su historia y desde la forma en la que vive el amor y la Navidad.

Para lograrlo Paulina volvió a unos de sus recuerdos más importantes de su vida: la primera Navidad que pasó con quien, en aquel tiempo, era su novio (hoy su esposo). Ese primer paso, esa mezcla de nervios, ilusión y emoción que se sienten al compartir una fecha tan especial con la persona que amas, fue el motor detrás de este nuevo sencillo

La canción retrata la magia de una Navidad “a la mexicana”, sin nieve, sin los paisajes que representan el Polo Norte, pero sí el bosque, la naturaleza, la convivencia con la familia y los amigos, acompañados de ese ligero frío que provoca “chapitas rojas y besos navideños” que ceden ante el amor. Paulina comenta que esta época es perfecta para reconectar y convivir con la gente que quieres y, sin duda, con ese colorcito que provoca el amor, que siempre será lo más importante.

Esta canción también está pensada en sus seguidores que espera la sienta cerquita “yo me siento muy agradecida con ellos por todo el amor que le han dado a mi música este año”.

Sobre Paulina Goto:

En la música, lanzó su primer disco en el 2010 con SONY MUSIC y logró colocarse en el top 10 de México en iTunes. Ese mismo año interpretó el tema LA VIDA ES UN CUENTO DE HADAS REAL para la película animada, BARBIE: A FASHION FAIRYTALE. En 2011 fue parte de la exitosa agrupación EME15, en la que obtuvieron discos platino y una amplia gira por Latinoamérica, que concluyó en 4 AUDITORIOS NACIONALES CON SOLD OUT.

Paulina Goto, como compositora y cantante, ha colocado varios temas de su autoría en la televisión y en el cine; entre sus éxitos más recientes se encuentran los temas LLÉVAME DESPACIO ft NOEL SCHAJRIS, ROMPE (con más de 15 millones de reproducciones en YouTube), GOLPE AVISA (parte del soundtrack de la película VEINTEAÑERA: DIVORCIADA Y FANTÁSTICA), LERO LERO, TÉ DE LIMÓN y QUE PASE Y YA (estas tres como parte del soundtrack de la exitosa serie de Netflix MADRE SÓLO HAY DOS) y TE VOY A EXTRAÑAR, tema principal de la telenovela VENCER LA AUSENCIA.

Este 2025 presentó su primer álbum en vivo llamado NATURAL, el cual lo define como un viaje a través de su historia. La producción de este material corrió a cargo de Nabalez, reconocido compositor, productor y cantante colombiano ganador del Latin Grammy, y el cual además contó con las colaboraciones de artistas como Cecy Leos, Mariella & Venero y Rafa Loar, guitarrista y compositor del Grupo Elefante.