UAEMéx analiza la importancia del salario digno para el bienestar de los trabajadores

El cálculo permite comparar el ingreso real con el necesario para una vida decente

Toluca, Méx.- La importancia de calcular el salario digno radica en garantizar que las personas trabajadoras perciban un ingreso suficiente para solventar sus necesidades básicas cotidianas, coincidieron la investigadora Yolanda Carbajal Suárez y la egresada del Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas, María Cristina Jasso Carbajal, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Las especialistas explicaron que el salario digno es el ingreso que permite a las personas trabajadoras acceder a una vida decente, ya que cubre necesidades fundamentales como alimentación, vivienda, salud y educación. Este cálculo se realiza mediante la Metodología Anker, la cual considera diversos factores asociados al bienestar integral de las personas.

En este contexto, señalaron que el interés por desarrollar esta investigación surgió debido a la relevancia de la industria automotriz, un sector estratégico que tiene un impacto significativo en la economía nacional y, particularmente, en la del Estado de México, tanto por la generación de empleos como por la captación de inversión extranjera directa.

“Se esperaría que en una industria que genera indicadores económicos positivos, el pago a las personas trabajadoras sea justo y les permita acceder a una mejor calidad de vida”, afirmaron.

Para el desarrollo del estudio, detallaron que se calcularon los costos básicos de una vida decente, comenzando por la alimentación y la vivienda, así como otros rubros indispensables como vestido, educación, acceso a servicios de salud, transporte y un margen para el ahorro ante imprevistos.

Una vez estimados estos costos, se analizó la composición de los hogares, considerando el número de integrantes y la cantidad de personas que trabajan a tiempo completo. En el caso del Estado de México, indicaron, el promedio es de cuatro integrantes por familia. Posteriormente, los costos totales se dividieron entre el número de personas trabajadoras del hogar.

Con estos datos, se calculó el salario digno bruto semanal, el cual contempla prestaciones y deducciones de ley, para compararlo con el salario real que perciben las personas trabajadoras y así identificar posibles brechas salariales.

“La relevancia de este cálculo radica en evidenciar la diferencia entre lo que una empresa paga y lo que realmente debería pagar. Esta brecha impacta directamente en el tipo de vida que llevan las personas trabajadoras, ya que en muchos casos cubrir la alimentación representa el único objetivo, dejando de lado otras necesidades básicas”, subrayaron.

Las investigadoras enfatizaron que, para que el salario cubra efectivamente las necesidades de las personas, es indispensable calcular el salario digno de manera regional, considerando los costos locales de cada entidad donde opera la industria automotriz.

Finalmente, concluyeron que mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras no solo contribuye a elevar su calidad de vida, sino que también fortalece la competitividad de las empresas, al propiciar entornos laborales más justos y sostenibles.