Del futbol bardas al frontball: la ruta ganadora de Kika Mondragón, egresada de la UAEMéx

Toluca, Méx.- Julissa Mondragón Gallegos, conocida por todos como Kika, nació el 7 de julio de 2002 en Huetamo, Michoacán. Hoy, como orgullosa egresada de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), mira hacia atrás y reconoce que su historia deportiva es, ante todo, una historia de disciplina, resistencia y profundo sentido de pertenencia.

Su vínculo con el futbol comenzó tan temprano que forma parte de sus primeros recuerdos. “Desde muy pequeña estuve rodeada del deporte; a los tres años ya estaba aprendiendo fútbol y jugaba con niñas mucho más grandes”, contó. Ese impulso infantil, casi natural, se transformó con los años en la determinación que la llevaría a representar a la Autónoma mexiquense en escenarios nacionales e internacionales.

El ingreso a la universidad marcó un nuevo capítulo. Fue en plena pandemia, en un contexto que alteró por completo los procesos deportivos habituales. “Para entrar a la selección universitaria fue más sencillo porque no hubo visorias ni torneos; yo metí un equipo a un torneo interno y ahí me vieron. Me invitaron a un juego y así pude ser parte del equipo en 2022”, recordó. Ese momento fue decisivo: desde ahí, su crecimiento en el fútbol universitario no se detuvo.

Kika debutó en la Universiada Nacional Sonora 2023, su primera Universiada. Ese mismo año conquistó el bronce en la Conferencia Nacional CONADEIP -Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. En 2024 vivió uno de los puntos más altos de su trayectoria, al ganar dos medallas de plata en la Universiada de Aguascalientes, tanto en fútbol bardas como en fútbol asociación. “Gracias a esas medallas logramos ir a los FISU American Games, en Cali, Colombia, donde ganamos plata y solo perdimos contra Colombia”, relató con orgullo. Su paso por las canchas universitarias quedó marcado por múltiples medallas nacionales e internacionales.

Su espíritu competitivo también llevó a Julissa Mondragón a probarse en otra disciplina: el frontball. “Entré por Marifer Noriega; es muy diferente porque pasé de un deporte en equipo a trabajar sola. A veces te desesperas cuando el resultado no depende solo de ti”, confesó. Con esa misma disciplina que la caracteriza, obtuvo medalla de plata en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025.

A lo largo de su paso por la UAEMéx, Kika reconoce que no solo se formó como atleta, sino como persona. “La disciplina, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la resiliencia son los valores que más he aprendido”, afirmó. Y como mensaje para la comunidad universitaria, dejó un consejo que resume su propio camino: “Si tienen las ganas y la oportunidad de hacer algo, háganlo. Luchen por sus sueños porque se cumplen y te llevan a lugares que jamás imaginaste”.