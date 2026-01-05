CSP destaca inicio de 2026 con ganancia del peso, alza del salario y más visitantes

Buenas noticias en materia económica

El Producto Interno Bruto Turístico alcanzó 2.71 billones de pesos, representando 8.7% del PIB Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México inicia 2026 con cinco buenas noticias en materia económica: el peso presenta ganancia frente al dólar, la Bolsa Mexicana de Valores y Bolsa Institucional de Valores tuvieron su mejor año en 2025; el salario mínimo incrementó en 13 por ciento, y destacó que hasta octubre, incrementó en 13.6 por ciento la llegada de visitantes internacionales respecto a 2024, por lo que el turismo se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía mexicana.

“Les voy a dar cinco buenas noticias económicas: El segundo país con menos desempleo en el mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, pero que se revisen todos los datos. El peso ―eso no lo digo yo, lo dice, El Economista o El Financiero hoy― registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde el 2009 y la Bolsa Institucional de Valores desde que abrió en el 2018. Ya nos dio la noticia Josefina, sin cerrar el año hasta octubre, los visitantes extranjeros a México aumentaron en 13.6 por ciento. Y como ya saben, a partir del día de ayer, el salario mínimo aumenta en 13 por ciento. Cinco buenas noticias económicas de nuestro país.”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que, en materia turística, para la Copa Mundial FIFA 2026, el gobierno de México realiza una inversión en los aeropuertos, se agilizan los trámites de migración para las y los visitantes, además de que se avanza en un protocolo de seguridad.

“México está de moda”

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, recordó que México está de moda, recordó que de enero a octubre de 2025 llegaron 79.3 millones de visitantes internacionales a México, es decir 13.6 por ciento más que en 2024, durante el mismo periodo, además la llegada de turistas internacionales incrementó en 5.8 por ciento con 38.4 millones, mientras que el turismo nacional registró 92.6 millones de turistas, es decir 3.3 por ciento más, con lo que se registró 60.2 por ciento en la ocupación hotelera, 2.3 puntos porcentuales más que en 2024. Destacó que los principales mercados emisores vía aérea hacia México fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Argentina, España, Costa Rica, Italia, China, Panamá y Corea.

Detalló que se alcanzaron 2.71 billones de pesos del Producto Interno Bruto Turístico (PIBT), alcanzando el registrado en 2024 y representando el 8.7 por ciento del PIB Nacional; además la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT), durante el tercer trimestre de 2025 fue de 787.6 millones de dólares (mdd), esto representa un crecimiento del 40.3 por ciento respecto a 2024, destacando la inversión en departamentos y casas con servicios de hotelería, así como hoteles con otros servicios integrados. También el empleo turístico tuvo un crecimiento con 5 millones de puestos de trabajo, por lo que uno de cada 10 empleos a nivel nacional corresponde al turismo y en noviembre de 2025 se registró un crecimiento del 4.9 por ciento en el número de trabajadores asegurados en el sector.

Agregó que se programaron 14 millones de asientos en vuelos de Estados Unidos y Canadá a todo México durante el periodo de noviembre 2025 a marzo 2026, es decir, un incremento de 2.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que, durante el periodo noviembre-diciembre de 2025, para las playas mexicanas fueron reservados ocho millones de asientos en 45 mil 474 vuelos desde Estados Unidos, lo que corresponde a 4.8 por ciento más que diciembre del año pasado. Asimismo, señaló que la industria aérea repunta, ya que las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México atendieron a 110 millones 717 mil 501 pasajeros, lo que significa un 2.3 por ciento más que en 2024, además se aperturaron 111 nuevas rutas aéreas, 67 internacionales y 44 nacionales.

Explicó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se espera que al cierre de 2025 el turismo a nivel mundial crezca entre cuatro y cinco por ciento, mientras que, en México, las llegadas de turistas internacionales se estiman en 6.6 por ciento, dejando un ingreso de 35.1 mil mdd, en tanto que, en el turismo nacional se espera llegar a los 111 millones de cuartos de hotel. Puntualizó que, del periodo vacacional de fin de año, del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, se estima que la llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel registre un crecimiento del 7.5 por ciento respecto a 2024.

Puntualizó que el turismo nacional crece, particularmente en destinos como Mazatlán, que de enero a noviembre 2025 registró la llegada de 253 mil 309 cruceristas, 112 arribos, una derrama económica de 637 millones de pesos (mdp), 5 mil 114 vuelos regulares que llegaron a este destino con 690 mil pasajeros, además se abrieron siete nuevas rutas nacionales aéreas durante 2025, llegaron más de 79 mil turistas y la ocupación hotelera creció en más de 14.4 puntos porcentuales respecto a noviembre del año pasado. Sobre Acapulco, destacó que tuvo un crecimiento del 47.2 por ciento en la afluencia, dejando un crecimiento del 110 por ciento en la derrama económica, se tuvo una ocupación del 96.1 por ciento. Además de que se abrieron cuatro nuevas rutas aéreas.

“México es el país que mejor la ha librado por aranceles”

La presidenta Claudia Sheinbaum valoró que a pesar de las modificaciones en la política arancelaria de Estados Unidos que se impuso a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, según The Wall Street Journal, nuestro país es el que ha salido mejor librado de esta coyuntura, en un balance preliminar sobre la evolución económica del país.

Destacó que el peso mexicano fue la segunda moneda latinoamericana con mejor comportamiento con respecto al dólar estadunidense solo por detrás de Colombia. Mencionó que de acuerdo a publicaciones especializadas, este comportamiento del peso mexicano en 2025 es el mejor desde 1991.

Subrayó que esto contradice a aquellos críticos que sostienen que hay una presunta incertidumbre jurídica para las inversiones privadas.

Señaló que en los próximos días se presentarán nuevas estrategias que se han trabajado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para favorecer y agilizar las inversiones tanto privadas, como mixtas, esto es coinversiones entre el sector público y el privado.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre los resultados de los gobiernos de izquierda y derecha en la región, dijo que los resultados de México son evidentes porque se dejó atrás el modelo neoliberal que solo trajo mayor pobreza y desigualdad.

Señaló que los conceptos de libertad entre ambas visiones son muy diferentes porque para la la derecha, la libertad se reduce a la libertad del mercado pero en países donde los salarios no alcanzan ni para comprar lo más básico “¿qué libertad es esa?”

En México no estamos contra el mercado pero se tiene una visión donde el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos, porque para su gobierno, la salud, la educación y la vivienda son derechos de la población.