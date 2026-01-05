Confirman a Víctor Hugo Borja en Cofepris

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nombramiento del doctor Víctor Hugo Borja como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (Cofepris), una decisión tomada por el secretario de Salud. Sheinbaum explicó que Cofepris es una institución fundamental encargada de autorizar medicamentos, alimentos y productos relacionados con la salud, y destacó que durante administraciones anteriores enfrentó problemas de corrupción que fueron revertidos en el gobierno de López Obrador. Con el nuevo nombramiento, el gobierno busca mantener una Cofepris sin corrupción pero también eficiente, reduciendo los tiempos de aprobación de trámites sanitarios para optimizar el funcionamiento del sistema de salud mexicano.