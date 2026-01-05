José Carlos Quezada Román, titular de la Guardia Municipal de Naucalpan

Designación por acuerdo del Cabildo

Naucalpan, Méx.- – En la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, de manera unánime se designó al maestro José Carlos Quezada Román, como titular de la Guardia Municipal de Naucalpan, quien de manera oficial continuará con los trabajos de la Estrategia Seguridad con Todo para seguir con los avances y resultados en la disminución de los índices delictivos en el municipio.

Este domingo, en Sesión Extraordinaria las y los integrantes del Cabildo emitieron su voto, para finalmente otorgar la titularidad de la Guardia Municipal, al maestro José Carlos Quezada Román. Además, tomó la protesta de ley ante las y los regidores.

El nuevo funcionario dará continuidad y fortalecer los trabajos a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de las y los naucalpenses, a través de la Estrategia Seguridad con Todo y la Estrategia Operativa Oriente cuya coordinación ha permitido realizar más de mil operativos de seguridad en el territorio municipal.

En la sesión de Cabildo, regidores reconocieron la experiencia, capacidad y trabajo del nuevo Comisario, quien llega a reforzar la Estrategia Seguridad con Todo que, en 2025 arrojó grandes avances y resultados.

Al encabezar la Guardia Municipal, corporación de proximidad y con gran presencia en las comunidades, dará continuidad al trabajo de la administración del Alcalde Isaac Montoya, que en solo un año impulsó la adquisición de 250 patrullas, así como herramientas tecnológicas de vanguardia. Además, está en proceso la construcción del nuevo C4 que reforzará y dignificará a la corporación en los trabajos de seguridad y estará conectado a las 600 cámaras de seguridad que se instalan en el territorio municipal.

⁠El éxito de la Estrategia Seguridad con Todo en Naucalpan se refleja en los resultados, tan solo se cerró el 2025 de manera positiva, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un comparativo del 2024 vs 2025, el robo de vehículo bajó en un 45.49%, pasó de 2236 a 1219, se registraron 1,117 robos menos en este año.

Del mismo modo, hubo una marcada baja del 73.6% en homicidios dolosos, en una comparativa del 3 de noviembre al 13 de diciembre de 2024 y 2025.

Por ello, el gobierno de Naucalpan da continuidad en este 2026 a la Estrategia Seguridad con Todo que junto con la Estrategia Operativa Oriente siguen dando resultados tangibles con una incidencia delictiva a la baja, con una Guardia Municipal de proximidad y el trabajo coordinado permanente de prevención, vigilancia y reacción con corporaciones estatales y federales.