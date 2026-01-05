El PAN del Estado de México se solidariza con el pueblo venezolano

Se pronuncia por una transición pacífica

Valle de México.- Ante los acontecimientos que vive Venezuela, el Partido Acción Nacional mexiquense expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas.

La situación actual es consecuencia directa de una narco-tiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión.

Más del 80 por ciento de la población venezolana vive en condiciones de miseria, más de 8 millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos. A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de 2024, que negó a los venezolano su derecho a decidir libremente.

Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución.

Asimismo, exige la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, como condición indispensable para iniciar un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de derecho.