Mayor vigilancia en plazas comerciales, bazares navideños y transporte público

Operativo Día de Reyes Seguro en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Con un estado de fuerza de mil 400 elementos de seguridad, pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, arrancó el Operativo Día de Reyes Seguro, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las familias, mantener el orden público de Ecatepec y que los Reyes Magos puedan realizar sus compras con seguridad y tranquilidad, porque la policía municipal y la Marina los cuidan.

“Estamos ya por concluir las fiestas decembrinas y queremos concluirlas, por supuesto, cuidando de la seguridad de todos los Reyes Magos”, indicó la alcaldesa al acudir al Sector 1 de la colonia Granjas Ecatepec, donde puso en marcha el programa, a través del cual se vigilarán plazas comerciales, bazares navideños, transporte público y vialidades del municipio.

Recordó que Ecatepec forma parte del Mando Coordinado que estableció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, trabaja a favor de la seguridad.

Azucena Cisneros anunció a los ecatepenses que el 2026 será el año de la Paz y de la Familia, por lo que el gobierno municipal llevará a cabo programas y estrategias para que la población se sienta más tranquila.

“Vamos a trabajar en cuerpo y alma por tu seguridad; vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto”, reiteró la mandataria municipal.

Por su parte, el capitán Edgar Machado Peña, Comisario General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, informó que los mil 400 elementos que vigilarán el territorio pertenecen a la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y las policías estatal y municipal. Además, participarán elementos de Protección Civil y Bomberos para supervisar que no existan riesgos para la población.

“Una vez más estamos aquí para tu seguridad”, enfatizó el titular, quien agregó que continuarán con la dinámica de coordinación interinstitucional a través del Mando Unificado Zona Oriente.

El Operativo Día de Reyes Seguro contempla vigilancia permanente en zonas con mayor concentración de personas y atención inmediata a cualquier incidente, con el fin de garantizar compras seguras, tranquilidad y paz para la ciudadanía.