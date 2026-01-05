Reafirma postura la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso Venezuela

Valle de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó la posición histórica del país en contra de cualquier forma de intervención extranjera, al pronunciarse sobre los hechos recientes ocurridos en Venezuela y subrayar que no existe justificación alguna para vulnerar la soberanía de otras naciones. La mandataria sostuvo que la experiencia de América Latina demuestra que la intervención nunca ha generado democracia, estabilidad ni bienestar duradero, y recalcó que solo los pueblos tienen el derecho de decidir su destino político, económico y social. Recordó que el respeto a la autodeterminación está consagrado tanto en la Constitución mexicana como en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, por lo que se trata de un principio irrenunciable y no sujeto a interpretaciones