CON ROSCA DE REYES, TELEGRAMAS Y QUIROMANCIA, LOS PASEOS CULTURALES DEL INAH ABREN SU AGENDA 2026

En enero, los itinerarios incluyen el Centro Histórico, el Museo Nacional de Antropología y el Panteón Jardín, entre otros espacios emblemáticos

Bajo la guía de especialistas, las caminatas abordan temas como la cultura alimentaria, la historia, la arquitectura y las tradiciones populares

Arranca 2026 y, con ello, se abre la oportunidad de apreciar el patrimonio de una forma lúdica y​ ​amena, a través de los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que con un itinerario variado recorre la Ciudad de México a partir de manifestaciones culinarias como la tradicional Rosca de Reyes, de telegramas y papel moneda, desde la perspectiva del cine y la quiromancia, o bien, al abordar a las deidades prehispánicas de la lluvia.

La agenda iniciará el martes 6, en el marco del Día de Reyes, con “¡Vamos a buscar al Niño! Historia de la venta y consumo de la Rosca de Reyes”, en el que las y los participantes rastrearán dicha figura devocional por las distintas panaderías del Centro Histórico de la capital del país, a la par que conocerán el desarrollo de la comercialización y consumo del pan tradicional, que también degustarán.

“Correos y telegramas: historias de comunicación”, el domingo 11, dará​ un vistazo al papel de dichos sistemas en el devenir de México. Iniciará en el Palacio Postal, desde donde se enviará una carta, a la vieja usanza, y más tarde se visitará el Museo del Telégrafo, edificio que data de los inicios del siglo pasado, el cual albergó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El viernes 16 se realizará el recorrido “El tarot, la quiromancia y el arte”, por una de las exposiciones más destacadas del Museo Nacional de Arte, Bajo el signo de Saturno, que explorará el fascinante mundo de dichas prácticas ocultistas. Al finalizar, se participará en un taller de quiromancia, en el que se hablará sobre las líneas de las manos.

“Panteón Jardín y el cine de oro mexicano”, el sábado 17, profundizará en las vidas de algunos actores y personajes del séptimo arte y la cultura popular nacional, como Pedro Infante, Salvador Flores y Jorge Negrete, cuyas tumbas o cenotafios se ubican en el famoso cementerio urbano.

Al día siguiente, en “Al oriente de la Nobilísima Ciudad de México: el Carmen, la Santísima y La Merced”, se visitarán tres edificaciones religiosas que fueron erigidas, de manera respectiva, por los carmelitas, la archicofradía de la Santísima Trinidad y los mercedarios; especial mención se hará de sus programas iconográficos y de sus historias como testigos de la gloria de sus primeros habitantes.

La cita del sábado 24 será en el Museo Nacional de Antropología, donde las y los paseantes explorarán cómo diferentes pueblos prehispánicos de Mesoamérica concibieron a las deidades pluviales –a menudo también asociadas con la guerra, el trueno y la enfermedad–, cuáles eran sus representaciones y qué rituales se realizaban para apaciguarlas.

Ante la importancia que monedas y billetes brindan en la vida cotidiana, el domingo 25 de enero se llevará a cabo la caminata “Reales y pesos: historias de las casas de moneda”, por espacios como los museos Nacional de las Culturas del Mundo y Numismático Nacional.

“La Bella Época en México”, el sábado 31, transporta a las y los participantes a la opulencia de la élite durante el porfiriato en la capital del país, al explorar las grandes construcciones, calles, avenidas y discursos que se concibieron para cumplir el ideal de convertir a la Ciudad de México en “la París de América”.

Para cerrar y al recordar que, como parte del Día de Reyes, la persona que encuentra la figura del Niño Dios escondida dentro de la rosca adquiere la responsabilidad de organizar y financiar los tamales para el Día de la Candelaria, se realizará el paseo “La fiesta de las candelas”, en el barrio de La Merced, en el que se celebrará la fe, la unión familiar y el agradecimiento. La cita será el 1 de febrero.

Con más de 60 años de experiencia, Paseos Culturales INAH (PCI) ofrece más de 100 destinos programados anualmente y personal especializado y capacitado para la atención de públicos diversos.