DISNEY+ REVELA EL TRÁILER Y EL PÓSTER DE LA TERCERA TEMPORADA DE DIME MÁS MENTIRAS

QUE ESTRENA EL 13 DE ENERO EXCLUSIVAMENTE EN DISNEY+

Disney+ presenta el tráiler y el póster de la tercera temporada de la adictiva serie dramática original Dime más mentiras. La nueva temporada, compuesta por ocho episodios, estrena el 13 de enero exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con sus primeros dos episodios. Luego, un nuevo episodio cada martes. Las primeras dos temporadas ya se encuentran disponibles en Disney+.

La tercera temporada de Dime más mentiras sigue a Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) quienes han retomado su intensa relación justo a tiempo para el semestre de primavera en la Universidad Baird. Aunque ambos prometen que esta vez será diferente, los errores del pasado complican sus buenas intenciones, y Lucy se ve involucrada en una controversia de la que preferiría mantenerse al margen. Mientras tanto, las consecuencias de lo ocurrido el año anterior obligan a sus amigos a enfrentar sus propios comportamientos destructivos. A medida que los escandalosos secretos se propagan por el campus, las consecuencias amenazan a Lucy y a todos los que los rodean.

La serie está protagonizada por Grace Van Patten, Jackson White, Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder y Costa D’Angelo.

Meaghan Oppenheimer se desempeña como productora ejecutiva y showrunner. Emma Roberts, la cofundadora Karah Preiss y Matt Matruski son productores ejecutivos bajo su sello Belletrist, y Laura Lewis es productora ejecutiva por parte de Rebelle Media. Shannon Gibson, Stephanie Noonan y Sam Schlaifer también se desempeñan como productores ejecutivos, mientras que Tyne Rafaeli es productora ejecutiva y directora. La serie es una adaptación de la novela homónima de Carola Lovering, quien también participa como productora consultora. Dime más mentiras es una producción de 20th Television.

