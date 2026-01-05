Ahorro de 236.8 mdp a mexiquenses con trámites y servicios a bajo costo y gratuitos

A través de las Caravanas Itinerantes

Se ha beneficiado a 295 mil personas con 125 programas y acciones de 31 dependencias estatales y federales

Timilpan, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, a través del Programa Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, benefició a 295 mil personas en 2025 con un ahorro de 236.8 millones de pesos al acercarles más de 125 trámites y servicios gratuitos o con descuentos importantes.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, señaló que este programa ha otorgado más de 843 mil trámites y servicios. Y este año amplió su cobertura al incorporar una tercera Caravana que permite asistir a tres municipios simultáneamente cada semana; además aumentó a 125 los servicios que ofrecen las 31 dependencias estatales y federales que participan.

El trámite que generó mayor ahorro para la población fue el del testamento, con 17 mil 238 entregados de forma gratuita, con ello se evita el gasto de 4 mil pesos por documento, el cual se realiza en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de México.

En estas jornadas, la población mexiquense recibió de forma gratuita la expedición de 205 mil copias certificadas del Registro Civil, se realizaron más de 6 mil 900 matrimonios y se proporcionó asesoría jurídica.

Leticia Torres Flores, originaria de Timilpan, acudió a estas jornadas con un propósito claro: poner en orden sus documentos oficiales y asegurar su tranquilidad y la de su familia. Actualizó su acta de nacimiento e inició trámites esenciales vinculados con su patrimonio con la asesoría jurídica que se le proporcionó.

“Nos ayuda mucho a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo de andar tan lejos. Mi inquietud es tener mis documentos en orden, el acta de nacimiento me sirve mucho para identificarme donde quiera que vaya. Que toda la ciudadanía esté enterada de estos grandes apoyos que nos brinda la Gobernadora”, expresó.

En 2025 se incorporaron a estas Caravanas las dependencias federales de Bienestar, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el Registro Nacional de Población, Infonavit, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Federal de Defensoría Pública.

A través de este programa, la población mexiquense también puede tramitar licencias de conducir y obtener el certificado de manejo de motociclistas; recibir atención y orientación en temas como violencia de género; iniciar procesos de sucesión intestamentaria, sucesión testamentaria, cancelación de hipoteca; y servicios de mediación y conciliación que brinda el Poder Judicial de la entidad, entre otros.

Desde enero de 2024 a la fecha ya se visitaron los 125 municipios mexiquenses, algunos de ellos en dos o tres ocasiones, con un total de 246 visitas; se da prioridad a los lugares más alejados de los centros administrativos, para que la justicia social sea equitativa, inclusiva e igualitaria.