Gobierno del EdoMéx ayuda a productores del campo de 40 municipios

Con entrega de drones y tractores

Metepec, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México destinó más de 12 millones de pesos para la adquisición de drones y tractores agrícolas en 40 municipios, con el objetivo de modernizar las labores del campo y atender más de 60 mil hectáreas de cultivo, principalmente de maíz, durante el ciclo agrícola primavera–verano 2026.

Esta inversión elevará la capacidad operativa de los municipios y permitirá la atención, de manera oportuna, de riesgos a la salud vegetal y animal. Los 25 ayuntamientos que recibieron drones agrícolas acordaron destinarlos de forma prioritaria a la contención de plagas y enfermedades, en coordinación con autoridades estatales y federales.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, informó que cada municipio recibió un subsidio de 250 mil pesos para la adquisición de drones y 300 mil pesos para la compra de tractores, como parte de una estrategia orientada a la modernización agrícola en zonas rurales.

Para acceder a este equipamiento, los municipios presentaron un plan de trabajo enfocado en regiones de alta y muy alta marginalidad, con prioridad en la producción de maíz, cultivo estratégico para la seguridad alimentaria del Estado de México.

Los resultados se reflejarán a partir del ciclo agrícola primavera–verano 2026. De acuerdo con la planeación, los tractores se utilizarán entre enero y marzo para la preparación del suelo, mientras que a partir de abril los drones realizarán labores de riego, nutrición y fumigación de los cultivos.

Los municipios de Texcoco, Acambay, Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Timilpan, Cocotitlán y Villa Guerrero recibieron apoyo tanto para tractor como para dron, conforme a su capacidad presupuestal.

En tanto, Aculco, Atenco, Atizapán, Chapa de Mota, Chiautla, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Ocoyoacac, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero, Temascalapa, Tenango del Valle, Texcaltitlán y Tonanitla obtuvieron subsidio para la adquisición de drones agrícolas.

Por su parte, Amecameca, Atlautla, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Jilotzingo, Nicolás Romero, Papalotla, San Antonio la Isla, Soyaniquilpan, Temascaltepec, Tequixquiac, Zacazonapan, Zumpahuacán, Ecatepec y San Martín de las Pirámides fueron beneficiados con apoyo para la compra de tractores.