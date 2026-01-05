Back to School 2026: volver a clases también es volver a divertirse

El regreso a clases ya no se vive únicamente como el fin de las vacaciones. Para 2026, volver al aula se convierte en una experiencia donde el juego, el movimiento y la expresión personal forman parte de la rutina diaria, especialmente para niñas y niños que buscan sentirse cómodos, seguros y representados en su día a día.

Hoy, los accesorios escolares cumplen un rol más amplio: acompañan el aprendizaje, el recreo y la vida cotidiana dentro y fuera del salón. Mochilas ligeras, resistentes y funcionales se transforman en aliadas que permiten cargar no solo útiles, sino también objetos personales, juguetes y elementos que conectan con la creatividad infantil.

En este contexto, el color y el diseño cobran relevancia. Tonos vibrantes, texturas suaves y detalles lúdicos refuerzan una experiencia escolar más positiva, donde la funcionalidad convive con la diversión. La tendencia apunta a productos que resisten el uso diario, pero que también invitan al movimiento y al juego, incluso dentro del aula.

La colección Back to School de Kipling refleja esta evolución. Con mochilas semi impermeables, compartimentos prácticos y diseños pensados para acompañar distintos momentos del día escolar, la propuesta se enfoca en facilitar la rutina sin perder el espíritu FUN MODE que caracteriza a la marca.

Además, estas piezas se integran de forma natural al look escolar cotidiano: uniformes relajados, tenis cómodos y mochilas que se convierten en el acento de color y personalidad. El resultado es un estilo práctico, funcional y auténtico, donde cada niño puede expresar quién es, incluso dentro del aula.

Porque cuando se trata de acompañar el crecimiento y la rutina diaria, siempre es un buen momento para regalar una Kipling. Ya sea como un detalle inesperado, un premio por el inicio del ciclo escolar o ese regalo que Santa no alcanzó a entregar, una mochila funcional y llena de color se convierte en un compañero que dura mucho más que una temporada.

La colección Kipling Back to School estará disponible en tiendas Kipling, puntos de venta seleccionados y en línea en kiplingmexico.com.