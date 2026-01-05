Banda MS anuncia gran concierto en La Plaza De Toros México

Para el próximo 23 de mayo

El tour “Somos MS” iniciará el 31 de Enero en el Domo Care en Monterrey, NL

BANDA MS confirma una de las presentaciones más importantes de su trayectoria: el próximo 23 de mayo llegará a la emblemática Plaza de Toros México, escenario histórico que recibirá a miles de seguidores para vivir una noche inolvidable llena de música, emociones y grandes éxitos.

Con una exitosa carrera reconocida a nivel internacional, BANDA MS continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano. Temas como “El Color de Tus Ojos”, “Mi mayor anhelo”, “Mi razón de ser”, entre muchos otros, formarán parte de un espectáculo diseñado especialmente para esta fecha tan especial.

“Presentarnos en la Plaza de Toros México es un honor enorme y una gran responsabilidad. Queremos ofrecer un concierto memorable para todos nuestros fans de la Ciudad de México y de todo el país”, señaló Oswaldo Silvas vocalista de la agrupación.

La venta de boletos iniciará el próximo 15 de enero a través de Superboletos.com

El 2026 se presenta como un año de importantes retos para BANDA MS, recordemos que la gira internacional “SOMOS MS”, dará comienzo el próximo 31 de enero en el Domo Care, en Monterrey, Nuevo León.

Como parte de esta gira, BANDA MS se presentará los días 13 y 14 de febrero en el emblemático Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles, demostrando, una vez más, el por qué está catalogada por la crítica especializada como la banda más taquillera.

La gira “SOMOS MS” se complementa con presentaciones en las principales ciudades de México y Estados Unidos, donde miles de seguidores podrán disfrutar de conciertos inolvidables.

Tras una trayectoria sólida y una presencia constante en los escenarios más importantes de México y Estados Unidos, la agrupación sinaloense este 2026 presentará un espectáculo totalmente renovado, con una producción de gran formato.

Algunas cifras representativas: BANDA MS Spotify. – 16 millones de oyentes mensuales YouTube. – 4.3 millones de suscriptores Instagram. – 4.1 millones de seguidores Facebook. – 17 millones de seguidores TikTok. – 4.6 millones de seguidores