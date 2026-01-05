19.5 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas de México

En los primeros 11 meses de 2025

Un incremento de 3.2% respecto al mismo periodo de 2024

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que entre enero y noviembre de 2025, 19.5 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas del país.

“El incremento en la afluencia a museos y zonas arqueológicas confirma que la cultura es uno de los grandes motores del turismo en México, además de constituir una herramienta fundamental para el desarrollo regional, la generación de bienestar y el fortalecimiento de nuestra identidad”, subrayó.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante este periodo las zonas arqueológicas de México recibieron 9.0 millones de visitantes, de los cuales 63 por ciento fueron nacionales y 37 por ciento extranjeros, lo que representó un incremento de 3.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Asimismo, informó que durante los primeros once meses del año, los museos del país registraron 10.5 millones de visitantes, con una participación mayoritaria del turismo nacional, que representó 89 por ciento, mientras que 11 por ciento correspondió a visitantes extranjeros. Esta cifra significó un aumento anual de 16.0 por ciento respecto a enero–noviembre de 2024.

Rodríguez Zamora destacó que estos resultados reflejan el creciente interés de visitantes nacionales e internacionales por la riqueza cultural de México, reconocida a nivel mundial por su diversidad, valor histórico y legado ancestral, lo que posiciona al país como una de las principales potencias culturales y turísticas del mundo.

Refirió que, entre enero y noviembre de 2025, los museos con mayor afluencia fueron el Museo Nacional de Antropología, que concentró 43 por ciento del total de las visitas; el Museo Nacional de Historia, con 23 por ciento; y el Museo del Templo Mayor, con 4 por ciento.

En cuanto a las zonas arqueológicas, las más visitadas en el mismo periodo fueron Chichén Itzá, con 2.0 millones de visitantes; Teotihuacán con Museo de Sitio, con 1.6 millones; y Tulum, con 980 mil visitantes.