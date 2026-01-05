La enfermería vive una nueva era en México: Fabiana Maribel Zepeda Arias, símbolo del IMSS

Referente durante la pandemia de Covid

“Es una disciplina hermosa que enseña a cuidar, a entender la vida y a darle valor al ser humano”, subrayó

La maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la Coordinación de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que la profesión vive un momento histórico, al consolidarse una nueva era para la enfermería en la institución y en todo el país, caracterizada por mayor visibilidad, participación en la toma de decisiones y reconocimiento del papel esencial que desempeña este gremio en el sistema de salud.

“Hoy la enfermería en México y en el mundo está tomando un rumbo diferente. Estamos en una nueva era porque somos visibles, estamos demostrando las contribuciones que podemos hacer al sistema de salud como los cuidados especializados, los cuidados específicos y también, muy próximamente, la prescripción de medicamentos por parte del personal de Enfermería”, señaló.

Para la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, la enfermería no es solo una profesión, es una convicción. “Ser enfermera o enfermero es un tatuaje que llevas para toda la vida. Es una disciplina hermosa que enseña a cuidar, a entender la vida y a darle valor al ser humano. Tienen que ser grandes, sobrepasar las expectativas y llevar la convicción en el corazón y en el alma”.

Fabiana Maribel Zepeda Arias, conocida nacionalmente como la jefa Fabiana, símbolo de la enfermería mexicana, se convirtió en un referente durante la pandemia de COVID-19, al alzar la voz contra las agresiones hacia el personal de salud y defender la dignidad de la enfermería.

“Agredir a mi gremio es vulnerar una fuerza laboral que tiene mucho que hacer. Las enfermeras y los enfermeros fueron quienes más contribuyeron a que las personas recuperaran su salud o tuvieran una muerte digna. Por eso estoy tan orgullosa de ser enfermera”, recordó.

Sobre su visión para el futuro, expresó que su sueño para la enfermería en México es que las enfermeras y enfermeros puedan desarrollar sus potencialidades, cuenten con salarios dignos, dispongan de espacios libres de violencia y que “rompamos estos techos de cristal porque somos mayoritariamente mujeres, y seguro lo vamos a lograr”.

Su liderazgo se sustenta en valores que considera innegociables: lealtad, honestidad, respeto y confidencialidad. “Cuando no sepas qué hacer, haz lo correcto, a pesar de ti”, compartió Zepeda Arias como una premisa que guía sus decisiones.

“Ser jefa de un gremio tan grande de enfermería para mi significa un alto nivel de responsabilidad y compromiso, de tener las fuerzas, el ímpetu necesario y sobre todo la fortaleza y el conocimiento para hacer que mis colegas crean en que la Enfermería puede salir adelante y puede ser lo que queramos ser”, expresó.

La trayectoria de la Mtra. Fabiana Maribel Zepeda Arias refleja el espíritu de servicio que sostiene al IMSS: una vocación que trasciende los retos y convierte cada desafío en oportunidad para crecer, y su liderazgo ha inspirado a miles de profesionales a dignificar la enfermería, a romper barreras y a demostrar que el cuidado es el corazón del sistema de salud.

En ese sentido, envió un mensaje a las nuevas generaciones al destacar que “ser enfermera o enfermero es un tatuaje que llevas para toda la vida”. Es una disciplina que no solo te enseña a cuidar, te enseña a entender la vida, a darle un valor distinto y a cuestionar por qué.

Recientemente, en la pasada Asamblea General Ordinaria del IMSS 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó el Premio al Mérito Médico a la Maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias por su liderazgo, compromiso y contribución histórica al fortalecimiento del gremio de Enfermería en México, reconocimiento que honra más de tres décadas de servicio público y una vida dedicada a la salud y al humanismo.

“Me gustaría ser recordada como la jefa Fabiana que ayudó al gremio de Enfermería para que fuéramos grandes, para que nos vean, para tener visibilidad y decisiones en el sistema de salud. Me gustaría ser recordada como una persona respetuosa, con principios arraigados y que trabajó para servir”, concluyó.