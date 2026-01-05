Visita Martí Batres 3 unidades médicas del ISSSTE en Yucatán

Fortalece infraestructura y atención

Yucatán, Yucatán.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó tres unidades médicas del organismo: la Clínica Hospital (CH) “Mérida”, ubicada en la comunidad de Susulá; el Hospital Regional (HR) de Mérida; y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Tixkokob”, en la península de Yucatán.

En la CH “Mérida”, Martí Batres destacó el aumento de cirugías, tras la nacionalización de la unidad médica concretada entre 2024-2025; antes se realizaban en cada uno de los cuatro quirófanos 1.8 operaciones por turno y actualmente se llevan a cabo 4.8 procedimientos.

“Visitamos la Clínica Hospital del @ISSSTE_mx en Susulá. Revisamos la farmacia y acudimos al área de quirófanos. Este es uno de los tres hospitales que se manejaban como asociaciones público-privadas y fueron nacionalizados en 2024-2025”, destacó en redes sociales.

Lo anterior, luego de recordar que desde enero de 2025, el Instituto retomó la gestión tanto de esta unidad como del Hospital General (HG) “Dr. Daniel Gurría Urgell”, en Villahermosa, Tabasco; y del HG “Dr. Aquiles Calles Ramírez, La Cantera”, en Tepic, Nayarit.

Posteriormente, en el HR de Mérida Martí Batres recorrió el área de imagenología y farmacia, donde se reunió con el personal administrativo de la unidad, escuchó peticiones y solicitó reforzar el trato digno a los derechohabientes.

“Estando en Yucatán visitamos y recorrimos el Hospital Regional de Mérida del @ISSSTE_mx. Es del año 1966 y requiere actualización. También aquí supervisamos la Farmacia”, remarcó.

El director general del ISSSTE concluyó la jornada de recorridos con la visita al predio donde se edifica la nueva UMF “Tixkokob”, con una inversión de 11 millones 394 mil pesos, para beneficiar a 3 mil 036 derechohabientes.

La nueva unidad, compartió, contará con un consultorio de medicina familiar y uno de estomatología, así como una sala de curaciones, en una superficie total se 2 mil 349 metros cuadrados.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE fortalece la infraestructura y la atención que se brinda a los 13.9 millones de derechohabientes.

Durante los recorridos estuvieron presentes el director de Oficinas de Representación, José Rodrigo Ávila Carrasco; el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; el subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Víctor Hugo Bautista Hernández; el director de la CH “Mérida”, Raul Nemias Uc Contreras; el subdirector del HR de Mérida, José Ernesto Bolio Romero; y em subdelegado medico, Mario Alcocer Basto.