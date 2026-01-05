Celebra Clara Brugada Día de Reyes con partida de mega Rosca en El Ángel

Trabajo por el bienestar de las infancias

Repartieron 15 mil juguetes para las niñas y niños de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en el Ángel de la Independencia la partida y reparto de la tradicional Rosca de Reyes para las familias capitalinas, así como la entrega de miles de juguetes para niñas y niños, en donde aseguró que durante su administración se trabajará de forma constante con miras a garantizar el bienestar y seguridad de las infancias.

En el lugar se llevó a cabo la repartición de una Rosca de Reyes de 400 metros lineales, distribuida en 600 tramos, cada uno de ellos de tres kilos, dando un total de mil 800 kilos, para aproximadamente 28 mil personas; además de la entrega de 28 mil lechitas Santa Clara de 180 mililitros y 15 mil juguetes para niñas y niños.

“Hay un gran acuerdo con los Reyes Magos para las infancias de la Ciudad de México; todo a favor de las niñas y los niños”, afirmó Brugada Molina al señalar que el primero es tener y apoyar la educación inicial para las niñas y niños, a fin de que desde que nazcan cuenten con un espacio donde poder cuidarlos.

Acompañada por integrantes de su Gabinete, la mandataria capitalina detalló que el objetivo es que los centros de cuidado y desarrollo infantil funcionen como un nuevo sistema educativo, además de ser un derecho para todas las niñas y los niños.

“Segundo acuerdo con los Reyes Magos: que en las familias, en la comunidad, en las escuelas se eduque a los niños con metodologías de respeto, con ternura a todos los niños. Y tercero, vivir una infancia feliz y alegre y sin violencia en la Ciudad de México”, aseveró.

Asimismo, explicó que de forma simultánea al acto en el Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc, también se realizó la partida y reparto de la rosca en las 15 demarcaciones restantes de la capital.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, destacó que el gobierno continúa trabajando para que las niñas y los niños tengan bienestar en sus vidas y que su única preocupación sea jugar e ir a la escuela. “Que vivan felices, que logren sus sueños, que desarrollen todas sus capacidades y sus habilidades”, expresó.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, Julián Castañeda Fernández, subrayó que este 2026 se cumplen 27 años de elaborar la Mega Rosca de la Ciudad de México, gracias al apoyo brindado de los gobiernos progresistas a las pequeñas y medianas empresas

Asimismo, compartió que ya llevan a cabo los preparativos para el Festival del Pan Dulce Mexicano, cuya realización se contempla para el mes de abril y en apoyo de la Jefa de Gobierno y su equipo.

“México tiene el mejor pan dulce del mundo. Hay que hacerlo saber a la gente. El pan de México tiene 2 mil 400 variedades. (…) Este pan tiene dos grandes panes ceremoniales, el pan de muerto que conforma la cultura dentro del mundo (…), pero el otro gran pan ceremonial es la rosca de Reyes”, afirmó Castañeda Fernández.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos en Femsa, Roberto Campa, informó que les correspondió apoyar con 25 mil lechitas de 180 mililitros para acompañar la rosca; mientras que el Presidente de la Esperanza, Javier Juan Pérez, relató los inicios de la panadería en Iztapalapa, en la colonia Escuadrón 201.