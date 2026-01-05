En 2025, Conagua facilitó trámites en materia de aguas nacionales

Consolidó la digitalización

En 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó la Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua, para agilizar la gestión de trámites y servicios, procurando el mayor beneficio posible para los usuarios de las aguas nacionales, en concordancia con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y los compromisos adoptados en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

Los trámites que pueden llevarse a cabo en esta ventanilla son nuevas concesiones de aguas subterráneas y superficiales, modificación de títulos de concesión o permisos, el aviso para solicitar la interrupción de la caducidad de derechos de agua por volúmenes no utilizados, la prórroga de títulos de concesión, asignaciones y/o permisos de descarga y la regularización de títulos por Adhesión al Decreto de Facilidades Administrativas 2025.

Al poner en marcha esta ventanilla, Conagua consolidó la digitalización y simplificación de los trámites de permisos, asignaciones y concesiones de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, y brindó apoyo informático para atender más de 128 mil trámites pendientes, lo cual también fue establecido como una de las prioridades del Gobierno de México.

La Conagua refrenda su compromiso de fortalecer sus áreas para mejorar sus procedimientos, con el fin de facilitar a las personas usuarias de las aguas nacionales el cumplimiento de las normas en materia hídrica y consolidar el cumplimiento de su derecho humano al agua.