«Los Tres Reyes Magos: El Musical» cierra una exitosa temporada

Con magia, valores y espectáculo

La producción de Óscar Rubí tocó el corazón de miles de espectadores

Con la caída del telón el domingo 4 de enero, quedó cerrada una de las producciones más esperadas y celebradas de la temporada navideña 2025-2026. «Los Tres Reyes Magos: El Musical», una aventura teatral que supo combinar la tradición mexicana más pura con una propuesta escénica contemporánea y de calidad internacional, concluye su presentación en la CDMX con el reconocimiento del público y la crítica especializada.

La obra, escrita y dirigida por el dramaturgo Óscar Rubí, se constituyó como un espectáculo de entretenimiento familiar que trascendió las expectativas iniciales. Lo que comenzó como una reinterpretación creativa de la historia de los Reyes Magos, se transformó en una experiencia transformadora para el público infantil y sus familias.

La magia de una

historia con propósito

A través de una narrativa cautivadora, el musical revela cómo la Estrella de Belén ha desaparecido, víctima del robo de un villano que le arrebata su brillo, impidiendo que Melchor, Gaspar y Baltazar puedan entregar los regalos a los niños del mundo. En un giro narrativo que caracterizó toda la propuesta, la salvación llega de la mano de las hadas y duendes que actúan como Guardianes de la Navidad, pequeños seres fantásticos que representan la esperanza en los momentos más desesperados.

Lo que hacía verdaderamente especial esta producción era su capacidad de transmitir un mensaje profundo sobre los valores navideños sin caer en la moraleína facilista. El musical enfatizaba una lección fundamental: que la Navidad, y por extensión la vida misma, se salva gracias a la magia interior que vive dentro de cada uno de nosotros. La Estrella de Belén no se rescataba únicamente por la intervención externa de personajes fantásticos, sino por el corazón de cada espectador, haciendo que el público asumiera un papel activo en la narrativa. Esta conexión emocional fue sin duda uno de los elementos que permitió a «Los Tres Reyes Magos: El Musical» conquistar a la audiencia desde su estreno.

Excelencia artística

en cada aspecto

La calidad de la propuesta escénica fue evidente en cada aspecto de la producción. La dirección de Óscar Rubí demostraba un conocimiento profundo del teatro infantil, equilibrando momentos de puro entretenimiento con secuencias que generaban reflexión. Los elencos que interpretaban a Melchor, Gaspar, Baltazar y al conjunto de Duendes y Hadas Guardianes de la Navidad ejecutaban sus papeles con profesionalismo y carisma, manteniendo el ritmo narrativo y musical en todo momento.

La música, como columna vertebral de la producción, lograba ser tanto increíblemente cautivadora como funcional en términos dramáticos, acompañando cada momento emocional de la historia. Cada nota, cada coro, cada secuencia musical fue diseñada para reforzar la experiencia emocional de los espectadores, consolidando así una propuesta integral donde ningún elemento quedaba al azar.

Celebridades avalan

calidad de la producción

Durante su breve pero intenso período de presentaciones—el sábado 3 de enero a las 16:00 horas y el domingo 4 de enero a las 13:30 horas—el musical fue testigo de la asistencia de figuras destacadas del espectáculo mexicano, cuya presencia subrayaba la importancia cultural de la propuesta. Entre los visitantes ilustres se encontraba la productora Carla Estrada, una de las figuras más respetadas de la industria audiovisual mexicana, quien reconoció la calidad artística de la obra y quien fungió como madrina del montaje, junto a Irán Castillo.

La conductora Raquel Bigorra, conocida por su trayectoria en medios de comunicación y entretenimiento, también estuvo presente en las funciones, disfrutando de la experiencia como espectadora. El actor y productor Rafael Perrin, con décadas de experiencia en cine y televisión, se sumó a la audiencia, avalando con su presencia la envergadura de la producción. Asimismo, Gloria Carpio, editora de Espectáculos del Diario Imagen y voz autorizada en crítica teatral, documentó y valoró positivamente la propuesta escénica para sus lectores.

La confluencia de estas personalidades no fue casual. Su asistencia reflejaba el reconocimiento genuino que «Los Tres Reyes Magos: El Musical» había ganado en los círculos especializados del espectáculo mexicano. No se trataba de una producción dirigida únicamente al público infantil, sino de una propuesta que honraba la inteligencia y las emociones de toda la familia, algo cada vez más raro en la escena teatral contemporánea.

Irán Castillo: Compromiso

con los valores del musical

La actriz Irán Castillo no solo fue madrina de la producción, sino que participó activamente en una función muy especial en la que niños que luchan contra el cáncer disfrutaron de un momento de diversión y magia. Su presencia en el evento reflejó un compromiso genuino con la causa y con el impacto transformador que el musical generaba en sus espectadores más jóvenes.

Durante una entrevista, Castillo expresó su profunda sensibilidad hacia el público infantil: «Veo todo lo que pueda sumar, lo que pueda apoyar y lo que pueda ayudar y más para los niños. Soy mamá, también tengo un canal infantil, entonces sí, yo amo a los niños y lo que pueda apoyar, pues yo muy feliz». La actriz incluso llevó a su hijo, quien apenas va a cumplir cuatro años, a una de las funciones, permitiéndole descubrir nuevamente la magia de la tradición de Reyes Magos.

Más allá de su papel como madrina de «Los Tres Reyes Magos: El Musical», Castillo continúa en un momento particularmente productivo de su carrera. Durante el mes de enero, ofrece funciones de la puesta en escena de suspenso «El Sótano», una obra que representa una exploración artística sin precedentes para ella. Además de sus compromisos teatrales, Castillo actúa en el melodrama «Mi Verdad Oculta» y próximamente estrenará la cinta «Familia a la Deriva» en enero. »

Teatro infantil de

categoría internacional

Lo que distinguió esta producción de otras ofertas teatrales infantiles fue su compromiso con la excelencia artística sin condescendencia. Óscar Rubí, tanto como dramaturgo como director, comprendía que el público infantil merece producciones de la más alta calidad, con música original de calibre profesional, actuaciones genuinas y una puesta en escena que aprovechara todos los recursos técnicos disponibles. El resultado fue una experiencia teatral que dejará un impacto duradero en la memoria de quienes la presenciaron.

Un legado que

permanecerá

Aunque la temporada ha concluido, el legado de «Los Tres Reyes Magos: El Musical» perdura. Miles de familias cargan consigo la experiencia de haber visto cómo la magia navideña no reside en objetos externos, sino en la capacidad de cada persona de creer, amar y actuar desde el corazón. En un mundo cada vez más fragmentado y saturado de estímulos superficiales, una producción teatral que se atreva a transmitir este tipo de mensajes representa un logro no solo artístico, sino cultural y educativo.

Aunque cerró sus puertas el 4 de enero, «Los Tres Reyes Magos: El Musical» ha dejado abierta una puerta hacia futuras producciones que demuestren que el teatro infantil mexicano puede competir a nivel internacional, combinando diversión pura con profundidad emocional y valores que resuenen con el público de todas las edades. La pregunta que queda en el aire es cuándo volveremos a ver en los escenarios de la CDMX una propuesta de esta envergadura, porque si algo queda claro es que el público mexicano tiene hambre de entretenimiento que toque el alma.

QUÉ HAY DETRÁS DEL DÍA DE REYES Datos económicos principales: -Se estimó que el Día de Reyes Magos generó una derrama económica de 24 mil 200 millones de pesos en 2025, un aumento del 10% respecto al 2024. -Existen 1,049 unidades económicas dedicadas a la fabricación de juguetes en 31 entidades del país. -Se estima que 2.8 millones de negocios familiares vieron un impacto positivo con la compra de juguetes este año. LA INDUSTRIA JUGUETETERA EN MÉXICO -Se generaron 15 mil empleos directos y 10 mil indirectos. -El estado con más venta internacional fue Nuevo León con 930 millones de dólares, seguido de Jalisco, Baja California, Puebla y Ciudad de México en 2024. Fuentes: Secretaría de Economía, 2024 Concanaco Servytur, 2025

El musical «Los Tres Reyes Magos: El Musical», combinó aventura, música en vivo y un profundo mensaje de solidaridad y magia interior, cerró exitosamente su temporada en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México.