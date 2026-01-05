¡El dúo indie, Royel Otis, por primera vez a la Ciudad de México!

Llegará desde el otro lado del Pacífico

Esta es una biografía sobre Royel Otis. Royel Otis es una banda. Hay dos miembros: Royel y Otis.

Royel es el que tiene el cabello cubriéndole la cara. Otis es el que tiene la voz. Juntos crean himnos engañosamente simples y emocionalmente complejos, perfectos para beber cerveza bajo el sol, bailar con tus amigos y, finalmente, reunir el valor para besar a tu crush en la boca.

Originarios de Bondi Beach, Australia, Royel Maddell y Otis Pavlovic se conocieron mientras trabajaban en bares y cafés de la zona. Entraron al estudio por primera vez siendo prácticamente desconocidos, pero rápidamente descubrieron una habilidad compartida para crear melodías brillantes y adictivas con ganchos explosivos. Su música evoca la emoción de las primeras veces: el primer concierto, el primer beso, el primer chupetón, y resuena con una sensación de frescura irresistible.

El dúo llamó la atención inicialmente con sus versiones virales de “Linger” de The Cranberries y “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor, esta última convertida en fenómeno cultural, alcanzando el puesto #2 en la radio alternativa de EE. UU. y logrando el #2 en el Triple J Hottest 100 de 2024. Sus temas originales, como el cálido “Oysters in My Pocket”, el enérgico “Sofa King” y el himno melancólico “who’s your boyfriend”, combinan guitarras vibrantes con ganchos precisos, ayudándolos a alcanzar mil millones de reproducciones combinadas en Spotify, éxitos virales en TikTok, rotación regular en radio y sincronizaciones con grandes marcas y series. Su reconocimiento no sorprende: ya sea por los coros que se quedan en tu cabeza durante semanas o la calidez palpable de sus melodías, escuchar a Royel Otis se siente como enamorarse de la música por primera vez.

OCESAfact: Algunas de sus canciones han formado parte de soundtracks de videojuegos; por ejemplo, “Going Kokomo” en EA Sports FC 24 y “Nack Nostalgia”, en The Sims 4 (versión Simlish).

El año pasado fue decisivo para la banda. Debutaron en la televisión nocturna estadounidense en Jimmy Kimmel Live! y emprendieron una ambiciosa gira que agotó más de 100 shows en EE. UU. e internacionalmente. Sus presentaciones en vivo tienen una cualidad casi magnética, transformando al público en una conciencia eufórica y unificada. En el escenario, su camaradería brilla mientras se apoyan en los hombros y comparten miradas cómplices, conectados en un lenguaje común de amistad. “Antes me ponía tan nervioso antes de los shows que vomitaba”, dice Royel. “Pero ahora se ha vuelto algo natural”. Ahora, enfocados en dar a su público una sensación de “pura euforia”, ambos han dejado atrás el miedo previo a los conciertos. “Solo queremos hacer que la gente baile junta”, dice Otis. “Todos están invitados”.

Canalizaron todo lo aprendido sobre cómo encender audiencias en su nuevo álbum, hickey. Fiel a su nombre, este proyecto más reciente es, en palabras de Royel, “sucio, atrevido, provocador y romántico al mismo tiempo”. También representa un claro paso adelante para la banda: más limpio, más seguro y constantemente deslumbrante. Canciones como “moody”, un himno de rock relajado que es la respuesta de Melbourne a “Mardy Bum” de Arctic Monkeys, y los ritmos motorik de “say something” muestran un sonido refinado pero enérgico. Es mucho menos críptico que su pasado con “oysters in their pockets”, con letras más directas, literales y pensadas para ser entendidas por todos.

Trabajando con un equipo destacado, que incluye a su colaborador habitual Chris Collins, así como Amy Allen, Omar Fedi, Blake Slatkin, Julian Bunetta y Lydia Kitto y Josh Lloyd-Watson de Jungle, perfeccionaron sus habilidades de composición y narrativa, asegurando que todo fuera claro y preciso.

Ya están viendo resultados. El sencillo principal “moody”, coescrito con la ganadora del GRAMMY Amy Allen y producido por Slatkin, alcanzó el #1 en la lista Billboard Adult Alternative Airplay, manteniendo la posición por más de siete semanas y convirtiéndose en el primer acto nuevo en 2025 en lograr la corona Triple A. “car” fue nombrado Hottest Record por BBC Radio 1, y “say something” ofreció un poderoso momento nocturno en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La banda también figura en la lista larga de la encuesta Sound Poll de BBC Radio 1 para 2026.

El momento más destacado del álbum, sin embargo, pertenece a “who’s your boyfriend”, cuyo videoclip protagoniza Lola Tung de The Summer I Turned Pretty. La canción explotó en TikTok (más de 6.4 millones de vistas antes del lanzamiento), se disparó en radio con más de 2,200 reproducciones en una sola semana y consiguió sincronizaciones importantes en TSITP y en Nobody Wants This de Netflix. Se ha convertido en uno de los sencillos indie más representativos del final del verano: un éxito juguetón y ardiente.

Royel Otis sabe implícitamente que esta es música para nadar y beber. “dancing with myself”, uno de los temas más etéreos del álbum, termina con el sonido de una lata abriéndose. Con armonías sombrías al estilo Beach Boys, guitarras vibrantes y una producción hipnótica, a lo largo del álbum los chicos evocan un momento y lugar muy específico: una tarde en la playa a finales de verano. Al escucharlo, casi puedes oler el cabello salado y los trajes de baño empapados en mar.

No todo es ligero. Hay vagas insinuaciones de melancolía y desamor en canciones como “i hate this tune” y el éxito veraniego “who’s your boyfriend”, capturando la imagen completa de la juventud en todo su caos. Es esta mezcla de brillo y punzada lo que ha hecho que el álbum se convierta en un éxito global, alcanzando el #1 en Austria, el Top 15 en Reino Unido, Países Bajos y Alemania, y obteniendo menciones de “Best New Music” por NPR, Stereogum y Nylon.

hickey es una clara evolución respecto a su pasado empapado de bares y ha consolidado a Royel Otis como una de las bandas indie más emocionantes de esta década. Sus canciones dejan huella. Y, como cualquier buen chupetón, tardará mucho en desaparecer.

No te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo por primera vez en Ciudad de México a Royel Otis, el dúo indie que está creciendo como la espuma gracias a su propuesta innovadora. ¡Tú eres el invitado más importante! Disfruta de la preventa Banamex el 8 de enero; un día después, será la venta general. Forma parte de la historia de Royel Otis.