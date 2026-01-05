El salario mínimo supera los 9 mil pesos mensuales desde este mes

El ajuste representa retos para el objetivo de 3% de inflación y también implica más presiones para el índice de precios

Desde el 1 de enero el salario mínimo general se incrementó de 278.80 a 315.04 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se elevó de 419.88 a 440.87 pesos diarios, por lo que dejó de ser una referencia casi simbólica para convertirse en el eje de la política laboral.

Asimismo, los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales se incrementarán en el mismo porcentaje que los generales de su área geográfica.

Con este ajuste, establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el ingreso mínimo busca cubrir al menos dos canastas básicas alimentarias y contribuir a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

El aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, y un incremento por fijación de 6.5%.

El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales.

Salario por quincena

Para calcular el ingreso quincenal, la referencia más utilizada es multiplicar el salario diario por 15 días, que equivale a una quincena estándar. En el caso del salario mínimo general, el cálculo es el siguiente: 315.04 pesos diarios × 15 días = 4,725.60 pesos por quincena

Esto significa que una persona trabajadora que percibe el salario mínimo general y recibe su pago quincenal debe ganar al menos 4,725.60 pesos antes de impuestos.

Para quienes laboran en la Zona Libre de la Frontera Norte, la cuenta es: 440.87 pesos diarios × 15 días = 6,613.05 pesos por quincena.

Multas por pagar menos

A partir de este 1 de enero ningún empleador deberá pagar menos del salario mínimo, de lo contrario, se hará acreedor a multas económicas y hasta prisión.

Las sanciones económicas fijadas por la Ley Federal del Trabajo son las siguientes:

90,512 pesos (800 UMAS), cuando el monto omitido no excede el valor mensual de un salario mínimo.

181,024 pesos (1,600 UMAS), si la omisión es mayor al importe de treinta veces la UMA, pero no excede tres meses de salario mínimo general.

362,048 pesos (3,200 UMAS), cuando la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica.

El salario mínimo es un referente para garantizar que los trabajadores reciban un ingreso que les permita cubrir las necesidades básicas.

Desde 2018 inició una política para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. A partir de esa fecha se han acordado aumentos de doble dígito. El objetivo del sexenio de Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo general alcance para adquirir 2.5 canastas alimentarias básicas.

Los grandes aumentos están llegando a su límite

Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, reconoce el impacto social de estos aumentos. En su presentación señala cómo el salario formal “creció de manera muy importante en los últimos años” y cómo esta mejora se asocia a la reducción de la pobreza.

“Tenemos los menores niveles de pobreza… es el nivel de pobreza más bajo desde que tenemos un registro.” Sin embargo, Esquivel también matiza que los objetivos no son iguales en todo el país. “En la frontera norte… el salario mínimo alcanza para dos canastas”, explicó durante un evento de Sura Investments, sobre las proyecciones de la economía hacia 2026.

Ahí, dice, el objetivo ya se cumplió y los incrementos empiezan a encontrar límites que, si no se toman en cuenta, pueden repercutir negativamente en la creación de empleos formales, la inflación o las utilidades de las empresas.

Presiones en inflación

Analistas consideraron que el ajuste en el salario mínimo representa retos para el objetivo de 3 por ciento de inflación y también implica más riesgos y presiones para el índice de precios.

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, advirtió que “no basta con aumentar nominalmente el salario si no se acompaña de medidas que prevengan efectos sobre la inflación; de lo contrario, el poder adquisitivo ganado en estos años puede erosionarse rápidamente”.

Para Banamex, en el contexto actual, los riesgos inflacionarios derivados de los incrementos al salario mínimo han aumentado, sobre todo porque no han ido acompañados de aumentos en la productividad. “Aunque el impacto depende de diversos factores como la productividad, la estructura de costos y la capacidad de las empresas para absorber los aumentos, se puede generar un alza en los precios”.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, indicó que el salarial generará mayores presiones al alza en los costos laborales, sobre todo en los estados donde hay una alta proporción de trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos. Añadió que el ajuste podría además elevar el empleo informal.