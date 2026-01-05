Negociación lamentable

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Apenas pasado el espasmo por la artera agresión de Estados Unidos a una nación independiente con las cínicas acciones ordenadas por Donald Trump, violatorias de los más esenciales principios del derecho internacional, empieza a conocerse el entramado que se urdió tras la ilegal extracción de Nicolás Maduro de Venezuela.

Queda claro que fue una negociación oscura, triste y lamentable en la que no sólo participaron Trump, la CIA, la DEA, el ejército venezolano y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sino también las otras naciones involucradas como Rusia, China y Cuba.

Los hechos no corresponden sólo a la creciente escalada en las relaciones entre Washington y Caracas, sino a un acuerdo geopolítico que pretende repartir al mundo entre tres grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China.

En lo particular, el objetivo de este ataque es apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo, con las reservas probadas más grandes del mundo, y el gas, con las reservas más grandes de América Latina; Así como el oro y tierras raras que hay en Venezuela, el gran botín para Washington.

En tanto, Rusia legitimará la posesión de las zonas invadidas a Ucrania; China empieza a deleitarse con la recuperación del control político y de gobierno en Taiwán.

La dolosa estrategia se ve clara y por ello las tibias reacciones a las flagrantes violaciones a los principios de la ONU, aunque no será tan simple el reacomodo del nuevo orden mundial en el que sólo tres ganan y el resto del orbe pierde al sucumbir a una de las esferas de control y dominio, en la mayoría de las ocasiones esclavizante y sustractor de las riquezas naturales de los pueblos.

Triste realidad, pero aún falta más por verse en este mundo convulso y de frágil estabilidad.

Susurros

Los acontecimientos de Venezuela apagaron en México la atención al descarrilamiento del Tren Interoceánico, sucedido, como ironía, el Día de los Inocentes, por el que fallecieron 14 personas y hubo 100 lesionados más.

Sin embargo, a partir de esta semana las reacciones por el descarrilamiento se reavivarán impulsadas por la oposición que busca aprovechar la tragedia para posicionarse y ganar adeptos.

Por ello resulta importante que la Fiscalía General de la República (FGR) avance en las investigaciones para determinar las causas del accidente y determinar las responsabilidades de quienes hayan sido culpables por omisión o acción de los hechos.

Si las investigaciones son lentas, imprecisas o confusas, el costo para la administración federal será alto. ¡Cuidado!

