Investigación de UAEMéx impulsa producción agropecuaria sustentable en el sur del Edomex

Proyectos del Centro Universitario Temascaltepec fortalecen la seguridad alimentaria y la economía de pequeños productores.

Temascaltepec, Méx.- Con el objetivo de fortalecer proyectos que integren los pilares económico, social y ambiental del desarrollo sostenible, el investigador y académico del Centro Universitario Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Anastacio García Martínez, desarrolla iniciativas enfocadas en la producción y la seguridad alimentaria en la región sur de la entidad.

Como parte de una red internacional de investigación integrada por especialistas de Argentina, Paraguay y Costa Rica —en la que México participa a través de instituciones como la UAEMéx, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)—, García Martínez explicó que el trabajo se centra en la colaboración directa con pequeños productores. El objetivo es diseñar sistemas de producción que mejoren el manejo del ganado de doble propósito —carne y leche— y de los forrajes, bajo esquemas sustentables.

Las investigaciones, desarrolladas en conjunto con el Cuerpo Académico en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales del Centro Universitario UAEM Temascaltepec, permiten la participación activa de docentes y estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado, quienes acuden a las fincas familiares para conocer de primera mano los procesos productivos y las condiciones reales de la producción de carne y sus derivados.

El acercamiento directo con las y los productores, señaló el investigador, posibilita la implementación de estrategias de alimentación que reducen los costos de producción. Al aprovechar hierbas y pastos propios de la región, los animales contribuyen de manera natural a la fertilización de los suelos, generando un impacto positivo tanto en la economía familiar como en el equilibrio ambiental.

“Con las estrategias de alimentación que implementamos en las unidades de producción incidimos de manera significativa en la economía del pequeño productor. Además, al mantener al ganado en zonas boscosas se favorece la limpieza de las montañas, lo que ha demostrado ser una medida efectiva para la prevención de incendios forestales”, subrayó.

Asimismo, García Martínez destacó que una dieta adecuada y balanceada del ganado se traduce en una mejor calidad de carne, leche y derivados, lo que no solo protege la salud de las y los consumidores, sino que también fortalece las cadenas de comercialización y amplía las posibilidades de distribución de estos productos en otras comunidades y ciudades.

De esta manera, se promueven mecanismos de producción rentables y sustentables para las y los productores, al tiempo que la UAEMéx contribuye, en los ámbitos nacional e internacional, al desarrollo de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en materia de seguridad alimentaria y cuidado del medio ambiente.

Finalmente, el investigador enfatizó que el conocimiento generado a partir del trabajo con pequeños productores se comparte de forma directa con ellos, mediante foros, talleres, congresos y seminarios impartidos tanto en el país como en el extranjero.

“Estos sistemas de producción tienen un impacto considerable en el medio ambiente, pero también fortalecen el trabajo colegiado y ponen en alto el nombre de nuestra UAEMéx, al formar profesionistas comprometidos con las necesidades de sus entornos”, concluyó Anastacio García Martínez.