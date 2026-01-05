Terapia Ocupacional al alcance de la comunidad en la Clínica Multidisciplinaria de Salud

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS), brinda el servicio de Terapia Ocupacional, una atención integral orientada a fortalecer habilidades funcionales y promover la autonomía de personas de todas las edades.

La jefa del área de Terapia Ocupacional de la Dirección de Servicios Médicos a la Sociedad del Valle de Toluca, América Pamela Quiroz Mendoza, explicó que esta disciplina sociosanitaria busca desarrollar y recuperar habilidades necesarias para la vida diaria, de manera que cada persona pueda desempeñarse con mayor independencia, sin importar su condición física, mental o social.

“Este servicio atiende a pacientes desde el primer mes de vida hasta la edad adulta mayor. En el caso de los niños, las sesiones se centran en el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas, sensoriales y del lenguaje, mientras que, en adultos, se enfocan en la readaptación laboral, la ergonomía y la funcionalidad cotidiana”, detalló.

Entre las condiciones que se atienden destacan trastornos del neurodesarrollo como autismo, TDAH -Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad- y dispraxias -trastornos neurológicos que afectan la planificación y ejecución de movimientos coordinados-, así como enfermedades crónico-degenerativas, secuelas de accidentes cerebrovasculares, demencias y Parkinson.

La finalidad del servicio, precisó Quiroz Mendoza, es mejorar la calidad de vida y facilitar la realización de actividades significativas —desde sostener una cuchara hasta retomar un empleo o un pasatiempo—, mediante un proceso que inicia con una evaluación inicial y la elaboración de un plan terapéutico personalizado. Cada seis meses se efectúa una nueva valoración para medir avances a través de pruebas psicométricas y observaciones cualitativas.

La Terapia Ocupacional en la CMS está disponible para el público en general los días lunes, martes, jueves y viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y los miércoles, de 14:00 a 19:00 horas. Las citas pueden agendarse en: https://citascms.uaemex.mx o vía telefónica al 722 212 8027 y 722 219 4122, extensiones 118 y 140.