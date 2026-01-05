Inició en Brooklyn el juicio contra Maduro… y contra el gobierno de México

No hay forma de desvincularse. En lo que ya se conoce de los expedientes de la DEA, FBI, CIA, Comando Norte y Comando Sur, Departamento de Estado y Departamento de Justicia de EU que son la base del juicio iniciado ayer por el juez Alvin Hellerstein en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, contra Nicolás Maduro, revelan que bajo su conducción, el Cártel de los Soles y con la complicidad de su gobierno, usaba a México como su plataforma para para lavar miles de millones de dólares y para distribuir la droga en EU.

En este contexto, el proceso penal contra Maduro será por igual un juicio público internacional contra el gobierno de la 4T -entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador-, de acuerdo a revelaciones a instancias senatoriales sobre las investigaciones realizadas y documentadas en su momento por agencias y el Comando Sur de EU.

Así lo han señalado diversos funcionarios ante Comisiones y Comités del Senado de EU, entre ellos la aguerrida Fiscal Pat Bondi, muy cercana al presidente Donald Trump.

Estos señalamientos y revelaciones recuperados ahora dentro del inicio del juicio contra Maduro, indican que el espurio presidente venezolano tenía un pacto con otros mandatarios de la región, en especial con López Obrador, para utilizar parte sustancial de los recursos provenientes del tráfico de la droga enviada a EU para impulsar campañas electorales que consolidaran a gobiernos afines al llamado Socialismo Siglo 21 y al Foro de Sao Paulo.

Entre otros procesos electorales, apoyados por el Cartel de los Soles bajo la dirección de Nicolás Maduro, estuvo el presidencial de 2024 en México, afirma Jesús Daniel Romero, ex comandante y ex director de inteligencia naval del Comando Sur de los EU.

Esto quedó registrado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los EU durante una comparecencia de la Fiscal Pat Bondi.

Jesús Daniel Romero, ex comandante y exdirector de inteligencia naval del Comando Sur de los EU -con 37 años de servicio, con múltiples condecoraciones militares, egresado con honores en ciencias políticas de la Universidad estatal de Norfolk y que sirvió en operaciones de inteligencia en Libia, Bosnia, Irak, Somalia y 15 años en operaciones de inteligencia en Lima, Perú; Guayaquil y Ciudad de Guatemala-, hoy en el equipo de la Fiscal Bondi, denuncia:

“… el narcotráfico en Centroamérica y desde Venezuela es para apoyar el desarrollo del Socialismo del Siglo 21… sin dinero del narcotráfico no avanza este proyecto que busca apoyar a gobiernos de izquierda en países de la región.

“No es coincidencia que los cargamentos de cocaína de Venezuela hacia Honduras y México hayan ayudado a que estos países sean ahora izquierdosos como el gobierno de Claudia Sheinbaum, que fue impuesta por el propio Andrés Manuel López Obrador, y que el dinero que utilizó Morena para su campaña vino directamente de ese tráfico de drogas… y Washington investiga esos puentes aéreos”, dijo Romero.

Con base en estos señalamientos es que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y la Fiscal Pat Bondi retomaron a mediados de 2025 la investigación encabezada por Romero sobre el Cártel de Los Soles de Maduro que operaba aviones con matrícula estadounidense para trasladar droga de Caracas a EU para lo cual pagaban una especie de derecho de uso de espacio aéreo a Honduras, Guatemala y México.

“El Cártel de los Soles anda muy preocupado de lo que el presidente Trump pueda hacer en Venezuela, que bajo del título 50 ha sido designado como una amenaza directa para los Estados Unidos… hoy se ha tomado la decisión de neutralizar esa amenaza, como lo hizo con las instalaciones nucleares en Irán, y como lo hizo con la ejecución del general iraní Qasem Soleimani con un dron…”

El ex comandante Romero indicó que el asalto y captura de Maduro fue una consecuencia lógica de todo lo anterior.

“Todo este despliegue militar de Estados Unidos, de las fuerzas navales del Comando Sur no podía ser para solo dar un paseo…”

De acuerdo a su experiencia, Romero cree que los cárteles y políticos mexicanos involucrados en esta circunstancia, correrán el mismo destino de Maduro.

Todo eso y más se ventilará en el tribunal de Brooklyn

Mientras todo esto surge y se debate en el tribunal de Brooklyn durante el juicio contra Nicolás Maduro, el muy cuestionado ex mandatario venezolano se declaró no culpable. Recluido en un penal en Brooklyn es acusado de corrupción y de liderar una red de narcotráfico, identificada como Cártel de los Soles, en la que participan altos funcionarios de su gobierno.

En una primera audiencia, el juez Hellerstein leyó una versión abreviada del acta aportada por la fiscalía para acusar a Maduro. La próxima audiencia se realizará el 17 de marzo a las 11 de la mañana.

Apenas en noviembre anterior, el Departamento del Tesoro de EU designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, paso esencial para legalizar la operación militar para capturarlo.

El debate mexicano iniciará mañana en la Permanente

Donde ya acumulan su artillería discursiva es en las bancadas legislativas del oficialismo (Morena, PT y Verde) y de la oposición (PAN, PRI y MC) que integran la Comisión Permanente, un foro ineludible para confrontar acusaciones.

El que ya tiene sus expedientes listos es el senador y presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, quien ya los llevó a la OEA, al Senado de EU y al Departamento de Estado para apoyar la acusación de que en México la 4T gobierna aliada al narco.

Dura será la tarea de Adán Augusto López, líder de Morena y de aliados en el Senado, para contrarrestar a los opositores.

